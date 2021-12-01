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Engelli Genç Donmak Üzereyken Bulundu

Bursa'nin Inegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, 9 saat sonra donmak üzereyken bulundu.

Ekleme: 1.12.2021 - 23:54 Güncelleme: 2.12.2021 - 01:28 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: AA
Engelli Genç Donmak Üzereyken Bulundu
Kirsal Hamamli Mahallesi'nde ikamet eden ve gündüz evden ayrildiktan sonra dönmeyen zihinsel engelli Mehmet Kardas'in (19) ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen jandarma, AFAD ve Inegöl Dogal Afetler Arama Kurtarma (INDAK) ekipleri, bölgede arama çalismasi baslatti.

Zihinsel engelli genç, ekiplerce evinden yaklasik 50 kilometre uzakta, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Aksutekke köyü mevkisinde donmak üzereyken bulundu.

Yaklasik 9 saat sonra bulunan Kardas, 112 Acil Saglik ekibi tarafindan Inegöl Devlet Hastanesine kaldirildi.

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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