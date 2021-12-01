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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'a sahip çıktı

Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise casusluk skandalına sahip çıktı. Babacan olayın komplo olduğunu iddia eden Babacan, "Biz ilk saatlerden itibaren bu sürecin hukuki olarak takipçisi olduk ve bundan sonraki adli süreç içerisinde de arkadaşımızın yanında olacağız." ifadeleriyle casusluk faaliyetinde bulunan Metin Gürcan'ın yanında saf tuttu..

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'a sahip çıktı
Ekleme: 1.12.2021 - 23:58 Güncelleme: 2.12.2021 - 00:05 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'a sahip çıktı

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ ÜLKEYE PARA KARŞILIĞINDA ASKERİ VE SİYASİ BİLGİ VERDİ

Eski Özel Kuvvetler mensubu olan Gürcan'ın İtalya ve İspanya'nın elçilik çalışanlarına binlerce dolar karşılığında gizli askeri/siyasi bilgiler verdiği, raporlar hazırladığı ortaya çıktı.

Otel, AVM ve arabada zarf içinde para alırken polisin takibine takılan Gürcan, para aldığı isimlerin diplomat, yaptığı işin de danışmanlık olduğunu öne sürdü.


TAKİBE ALINDI CASUSLUK YAPTIĞI BELGELENDİ

Ankara Başsavcılığı, Gürcan'ın "casusluk" yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı..Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020'den bu yana Gürcan'ı teknik ve fiziki takibe aldı. 2020'den bu yana teknik ve fiziki takiplerde, Gürcan'ın görüştüğü kişilerden zarf içinde para aldığı ve yine zarf içinde topladığı gizli bilgileri verdiği belirlendi..

ALİ BABACAN PARTİSİNDEKİ 'CASUS'U SAVUNDU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Metin Gürcan giriştiği casusluk faaliyetini savundu.

"ARKADAŞIMIZIN YANINDA DURACAĞIZ"

Parti genel merkezinde, olağan değerlendirme toplantısında konuşan Babacan Metin Gürcan'ın 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmasına ilişkin "Arkadaşımızın yanında olacağız" dedi.

Ortaya çıkan zarf içinde alınan paraları görmezden gelen Babacan, "Metin Gürcan ile ilgili suç oluştuğuna dair somut bir delil ortaya konulmuş değil. Masumiyet karinesi esastır. Suç ve cezada şahsilik ilkesi esastır. Kişinin lekelenmeme hakkının korunması esastır. Hukukçu arkadaşlarımızın ulaşabildikleri bilgiler çerçevesinde hazırlayıp bizlere ilettiği dosyada, Metin Gürcan hakkında isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı çok açıktır. Yasada tanımlandığı şekliyle bir suç oluştuğuna dair somut bir delil ortaya konulamamıştır. Biz ilk saatlerden itibaren bu sürecin hukuki olarak takipçisi olduk ve bundan sonraki adli süreç içerisinde de arkadaşımızın yanında olacağız. Bu dosyanın takibini sonuna kadar hukukçu arkadaşlarımız sürdürecek. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERE 'İTİBAR SUİKASTI' DEDİ

Ali Babacan, soruşturmaya ilişkin görsellerin basına sızdırılmasının da partisine yönelik itibar suikastı olduğunu iddia ederek "Arkadaşımızın gözaltına alındığı ilk saatten itibaren gerek kollukta gerek savcılık aşamasında ve gerekse sorgu sürecinde, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen Metin Gürcan hakkındaki ifadeler ve görüntülerin basın yayın organlarına servis edilerek gizlilik kararı ihlal edilmiştir ve bir propaganda başlatılmıştır. Avukatlarla bile paylaşılmayan teknik takip görsellerinin basına sızdırılmasıyla partimize yönelik bir itibar suikastına kalkışılmıştır. Burada yeniden suç ve cezada şahsilik ilkesini hatırlatarak, partimize yönelik yapılacak her türlü komploya karşı DEVA Partisi kadroları olarak dimdik ayakta olacağımızı, asla ve asla bu komployu karşılıksız bırakmayacağımızı ifade etmek isterim. DEVA kadroları olarak hiçbir şeyden korkmayacağımızı ve yılmadan, bıkmadan, usanmadan hedefimize doğru yürüyeceğimizi bir kez daha hatırlatırım" dedi..

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'a sahip çıktı
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