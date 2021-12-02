CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde: Lafla peynir gemisi yürümüyor

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlaratarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler,türküler eşliğinde halay çekti.Greve Gaziantep, Mersin, Hatay, Adana, Niğde, Konya ve İzmir'den gelen Belediye-İş üyeleride destek verdi.İl dışından gelen sendika üyeleri, protesto amaçlı Bakırköy Belediyesi Binası'na yumurta attı.Bu sırada sendika üyeleri, belediye binası önündeki caddeyi araç trafiğine kapatınca polistarafından uyarıldı.Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından sendika üyeleri polisin uyarısıyla caddeden BakırköyÖzgürlük Meydanı'na geldi.Burada açıklamada bulunan Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, grevedestek verenler sayesinde Bakırköy emekçilerinin daha güçlü olduğunu söyledi.Bugün hak mücadelelerinin 39. günü olduğunu belirten Doğan, "Biz emekçiler toplusözleşme sürecinde hep anlaşma taraftarı olduk. Sözleşmeyi masada bitirmek içinyapıcı bir tutum sergiledik, çok çaba harcadık. Sürecin her aşamasında anlaşmakararlılığımızı da iyi niyetimizi de gösterdik, 'Grevin meraklısı değiliz.' dedik, 'Grevyapmak için grev yapmayız.' dedik." diye konuştu.Doğan, anlaşabilmek için anlaşma iradesine sahip taraflara ihtiyaç olduğunu, bütün iyi niyetliçabalarına karşın karşılarında anlaşma taraftarı olmayan bir işveren gördüklerini anlatarak,şöyle devam etti:"Çünkü bu hayat pahalılığında sıfır zam öneren bir işveren iyi niyetli olamaz “Açıklamaya, Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Türk-İş Bölge Başkanı AdnanUyar, İyi Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ülkü Ayaydın da katıldı.Çünkü bu hayat pahalılığında sıfır zam öneren bir işveren iyi niyetli olamaz.Bakırköy Belediyesi Başkanı; enflasyonun yüzde 50'leri aştığı, dövizin rekorüstüne rekor kırdığı bu dönemde sıfır zam önererek anlaşmanın değil,çatışmanın tarafında olduğunu gösterdi. Geçim şartlarının dayanılmaz olduğubu zorlu koşullarda emekçileri greve zorlayanlar iyi niyetli olamaz. Yasal hakkınıkullanan işçiyi işten atmakla tehdit edenler, yapıcı değil yıkıcı olanlar, uzlaşıcıdeğil bölücü olanlar, emek dostu, çözüm için değil kaos için hareket edenler iyiniyetli olamaz. Bu grev, işçi ve emek düşmanı Bakırköy Belediye Başkanı'nıneseridir. Bugüne kadar emek düşmanı Bakırköy Belediye Başkanı'nın kör inadınıkırmak için sabırla, iyi niyetle çalmadık kapı, görüşmedik kimse bırakmadık.Aldığımız cevap; bakıyoruz, inceliyoruz, ilgileniyoruz... 300 emekçi 39 gündür,alın terinin, çoluk çocuğunun ekmek parasının mücadelesini veriyor. Hamilesi,hastası, çoluk çocuğu, herkes 39 gündür dışarda, soğukta yağmurda. Artıkyeter. Biraz vicdanınız, biraz yaptığınız işe saygınız varsa artık harekete geçmezamanı. Artık sabır taşı çatladı. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Artık laf değil,icraat zamanı, bir karar verin. Bu sorunu hemen çözün, hem bize hem deülkemize yeni bir geleceğin, mutlu günlerin müjdesini verin."