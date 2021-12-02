Belgeler sızdı: WhatsApp mesajlarını FBI okuyor! Peki diğer uygulamalar...

ABD merkezli Rolling Stone dergisinin ele geçirdiğini iddia ettiği bir FBI belgesine göre FBI, WhatsApp ve iMessage uygulamalarından veri almanın yasal yollarla fazlasıyla kolay olduğu belirtildi. Söz konusu belge, kullanıcıların hassas bilgilerinin ele geçirilmesi için birden fazla yasal yol olduğunu da gözler önüne seriyor.

Uçtan uca şifreli olmalarına rağmen bazı durumlarda FBI'ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken FBI'ın şirketlerden mesajlardaki kişisel verileri isteyebileceği de vurgulandı. FBI'ın telefon numarası, IP adresi, konum, mesaj atılma tarihi ve kişiler gibi bilgileri ele geçirebildiği belirtildi.WHATSAPP'TAN AÇIKLAMAKonuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. İngiliz Independent gazetesine konuşan yetkililer, “WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri dikkatlice inceleyip ona göre harekete geçiyoruz” açıklamasını yaptı.HANGİ UYGULAMANIN HANGİ VERİLERİ ALINABİLİYOR?WebTekno'nun aktardığı habere göre; 7 Temmuz 2021 tarihli belgedeki bilgileri doğrudan Türkçeye çevrildiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:iMessage: Abone verileri, mesajı alan ve gönderen kişi bilgisi, cihaz yedeği, şifreleme anahtarları, tarih/saat bilgileri, kayıt zamanı bilgileri, kullanıcının rehberi.Line: Abone verileri, mesajı alan ve gönderen kişi bilgisi, kullanıcının rehberi, tarih/saat bilgileri, kayıt zamanı bilgileriViber: Abone verileri, tarih/saat bilgileri, IP adresi, şifreleme anahtarları, kayıt zamanı bilgileriWickr: Abone verileri, kayıt zamanı bilgileri, tarih/saat bilgileriSignal: Tarih/saat bilgileri, kayıt zamanı bilgileriTelegram: Kayıt zamanı bilgileriThreema: Abone verileri, kayıt zamanı bilgileri, tarih/saat bilgileri, şifreleme anahtarlarıWhatsApp: Abone verileri, kayıt zamanı bilgileri, tarih/saat bilgileri, kullanıcının rehberi, mesajı alan ve gönderen kişi bilgisiWeChat: Abone verileri, kayıt zamanı bilgileri, IP adresi