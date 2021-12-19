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Tunceli-Erzincan Yolu Tir Geçisine Kapandi

Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan arasindaki Muti köprüsü, yogun kar ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar tir geçislerine kapatildi.

Ekleme: 19.12.2021 - 12:17 Güncelleme: 19.12.2021 - 13:25 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan Yolu Tir Geçisine Kapandi
Tunceli Valiliginden yapilan açiklamada, “Yogun kar yagisi ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il siniri) ile Pülümür ilçe merkezi arasinda kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tir geçisine kapatilmistir” denildi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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