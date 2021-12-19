Tunceli-Erzincan Yolu Tir Geçisine Kapandi

Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan arasindaki Muti köprüsü, yogun kar ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar tir geçislerine kapatildi.



Tunceli Valiliginden yapilan açiklamada, “Yogun kar yagisi ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il siniri) ile Pülümür ilçe merkezi arasinda kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tir geçisine kapatilmistir” denildi.