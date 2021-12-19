TOGG Logosu Ne Anlama Geliyor? Yerli Otomobil TOGG Logosu Nasıl?

TOGG Logosu Ne Anlama Geliyor?

TOGG Eski Logosu Nasıldı?

Yerli Otomobilin Adı Ne Olacak?

Yerli otomobillerin çıkacağı tarih birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Bu konu kapsamında sık sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyordu. Bu sebeple sık sık aratılan ve ilgiyle takip edilen konular arasında yerli otomobiller bulunuyor. Konuyla ilgili olarak TOGG’un sosyal medya hesabınsan paylaşılan gönderiler birçok kişi tarafından yakından takip ediliyordu. Yine aynı şekilde sosyal medya üzerinden yeni logonun paylaşılacağının belirtilmesi üzerine birçok kişi konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etti.vesorularının cevaplarının 14.30 itibariyle verileceğinin duyurulmasıyla ilgili saat beklenmeye başlanmıştı. Ardından beklenen paylaşımın gelmesiyle yayınlanan logo birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Yerli otomobil TOGG tarafından yayınlanan logo birçok kişi tarafından devrim arabalarının logosuna benzetildi. Bu kapsamda en merak edilen sorular arasındavesoruları yer aldı. TOGG, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısaltması olan TOGG oldukça merak ediliyor. Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. yerli otomobiller için ilk adım atılmıştır. Otomobilin 2022’de satışa çıkacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple geçtiğimiz günlerde logosunun yayınlanması birçok kişinin ilgisini çekmeye neden oldu. Logoyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" ve "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" tanımı yapıldı.TOGG’un yeni logosunun çıkmasının ardından konuyla ilgili birçok detay araştırıldı. Logoda yer alan T ve C harfleri ve daire O harfini belirtiyordu. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na veya "TC" ifadesi olarak Türkiye Cumhuriyeti kısaltmasını belirtiyordu.Yerli otomobil hakkında sık sık birçok detay araştırılıyor. Bu kapsamda en merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. Logosunun yenilenmesi ve sosyal medya üzerinden paylaşılması birçok kişi tarafından ilgi çekmişti. Bu sebeple otomobilin adının ne olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yerli otomobilin adı hakkında birçok detay merak ediliyordu. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında yerli otomobilin adının ‘Fatih! Olacağı yönünde söylentiler çıkmıştı. Birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ederken yeni otomobilin üzerinde yer alan lale işaretinin İstanbul’u temsil etme açısından iyi bir seçenek olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yerli otomobilin adı ne olacak sorusu yer alıyor. Konu üzerine sosyal medyadan birçok tahmin geldi. Birçok kişi tarafından önerilen isimler arasında Wolf, Ottoman, Türker ve Atak isimleri yer alıyor. Konuyla ilgili olarak yerli otomobilin ismi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.