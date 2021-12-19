Meteoroloji'den İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Kar yağışı geliyor

Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.KAR YAĞIŞI UYARISI!Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'un bazı noktalarında hava sıcaklıkları 4 derecenin altına kadar düştü. Hafta içinde bazı kesimlere kar yağdı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor.KONYA'DA KAR KALINLIĞI 22 SANTİMETRE!Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Kar nedeniyle şehir beyaza bürünürken, sabah işlerine gitmeye çalışan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların devrildiği, bazılarının dallarının kırıldığı görüldü.Belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.Konya'nın güney ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.Yetkililer, Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ERZİNCAN'DA KAR VE TİPİ ETKİLİErzincan'ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Erzincan - Sivas kara yolu güzergâhındaki Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerinde, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Pöske dağında, Bayburt - Erzurum kara yolu Kop dağı geçidinde gece saatlerinde yağış kar ve tipiye dönüştü. Sis nedeniyle de güzergâhlarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.Yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü. Bazı ağır tonajlı araçların makaslama yapması üzerine kara yolunda kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Yağışın ardından karayolları ve trafik ekipleri, geçitlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı, sürücüleri uyardı.BAYBURT DA BEYAZA BÜRÜNDÜBayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentte çocuklar kartopu oynamanın keyfini yaşadı.Kar yağışıyla cadde ve sokakların beyaza büründüğü kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını kaydırarak maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Kardan kayganlaşan güzergâhlarda belediye ekipleri temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de ekiplerin çalışmalarına eşlik etti.BURDUR'DA BEKLENEN KAR YAĞISI YÜKSEK KESİMLERDE BAŞLADIMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Burdur'da beklenen kar yağışı ilin yüksek kesimlerinde başladı.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kentte beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Bucak ilçesi Çamlık Mahallesinde yılın ilk kar yağışı gerçekleşti. Ağlasun ve diğer yüksek mahallelerde kar yağışı etkisini artırarak devam ettiği öğrenildi.SİVAS'TA 39 KÖY YOLU KAPANDISivas'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. İl genelinde de 39 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, merkezi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece olarak kaydedildiği kentte güzel görüntüler oluştu. Sürücüler kar nedeniyle yollarda yavaş ilerlerken, Sivas Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı. Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş'a bağlı köylerdeki kapanan yolların açılması için Sivas İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.VAN'DA 25 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KAPANDIVan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 9 ve Gürpınar ilçesinde ise 10 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BİTLİS'TE, 50 KÖY YOLU KARDAN KAPANDIBİTLİS'te, 2 gündür belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi 50 makine ve 75 personelle karla mücadele çalışması başlattı.YEDİGÖLLER'E GİDEN YOLDA BUZLANMABolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na giden yol, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle beton bariyerlerle ulaşıma kapatıldı.Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl 100 binlerce kişinin ziyaret ettiği milli parkta, 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.