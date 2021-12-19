Kuzey Kore'de gülmek yasaklanmıştı: Kim Jong Un şoke etti

Kuzey Kore ve lideri Kim Jong Un bir türlü manşetlerden düşmüyor. Doğu Asya ülkesi resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti son olarak gülmek ve eğlenmenin yasaklamnası ile gündeme gelmişti. Kim Jong Un'un babası olan ve 10 yıl önce ölen lider Kim Jong-il'i anma etkinliklerinin başlamasının ardından Kuzey Kore ve Kim Jong Un'dan gelen son görüntüler şoke etti.

Kuzey Kore'den yine ilginç ve şoke edici bir haber geldi. Ülkede eski lider Kim Jong İl'in yası nedeniyle ülkede 11 gün boyunca gülmek, eğlenmek ve cenazede sesli ağlamak yasaklandı. 1994 yılında iktidarı ele geçirdikten sonra 2011'de kadar Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong Il'in ölüm yıldonümünde yapılan anma etkinliğinde şoke eden görüntüler geldi.Kim Jong-un, babasının ölümünün onuncu yılında 11 günlük bir yas ilan etti. Bu süre, boyunca gülmek ve eğlenmek yasak, doğum günleri bile kutlanmayacak.Ayrıca Kim Jong Il'in öldüğü gün olan 17 Aralık'ta alışveriş yapmak da yasaklanmıştı.İLK KEZ HALKIN ÖNÜNE ÇIKTI37 yaşındaki Kuzey Kore lideri, başkent Pyongyang'daki resmi anma törenlerinde ilk kez halkın önüne çıktı.Daha önce de giydiği ve içerisinde oldukça zayıf göründüğü siyah bir trençkot ceketle görüntülenen Kim Jong-un'un hali şoke etti.DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK69 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden ve ölüm haberi iki gün boyunca saklanan Kim Jong Il için her yıl 10 günlük yas ilan ediliyordu. Ancak bu yıl 11 günlük yas ilan edildi.TREN SEYAHATİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİKore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin eski lideri, Ulusal Savunma Kurulu Başkanı, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Halk Ordusu Başkomutanı Kim Jong İl 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu.Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenilen İl'in ölümünün ardından ülke yönetimini oğlu mevcut başkan Kim Jong Un devralmıştı.