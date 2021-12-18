  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçük altında çok sayıda işçinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...
Ekleme: 18.12.2021 - 22:30 Güncelleme: 19.12.2021 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...
İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçük altında çok sayıda içinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

50'YE YAKIN İŞÇİ ÇALIŞIYORDU

Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

7 İŞÇİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 YARALI DA SOMA'DA TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

BAKAN KOCA SON RAKAMI PAYLAŞTI! 45 İŞÇİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açılamada, 'İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir.' ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yaluz Selim Köşger göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada 'İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur.' ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de yaptığı açıklamada, 'İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.' ifadelerine yer verdi.

İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...
CHP’li belediyeler kaynakları sömürüyorlar
AGİ'de büyüka artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Tarihi an... Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...
Babacan'dan tepki çeken sözler! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye büyük saygısızlık!
Yakalanan terör örgütü PKK'nın hacker grubu üyelerinden 'ANF' itirafı
Başakşehir maçı sonrası canlı yayında duyurdu: Galatasaray TFF'ye başvuracak
Kovid-19 vakaları artan Hollanda’dan flaş 'kapanma' kararı
Bayraktar TB2'ler Kırgızistan'da: Cumhurbaşkanı Caparov yakından inceledi
Kılıçdaroğlu'nun çağrıda bulunduğu TÜSİAD tehditkar diline geri döndü: Ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşamazsınız
Galatasaray Başakşehir karşısında
Bakan Nebati bankacılarla buluştu: Yeni ekonomi programı anlatıldı
Yunanistan'dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar
Ermenistan'dan Türkiye adımı! İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atandı
Son dakika: Kars'ta feci otobüs kazası!
CHP'li Fikri Sağlar: İktidar erken seçim kararı almazsa sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı
Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız
18 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü!
Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

MSB'den GÖKTÜRK-2 Uydusu paylaşımı

MSB'den GÖKTÜRK-2 Uydusu paylaşımı

DSÖ'den son dakika Omicron mutasyonu açıklaması: Tespit edilen ülke sayısı 89'a yükseldi

DSÖ'den son dakika Omicron mutasyonu açıklaması: Tespit edilen ülke sayısı 89'a yükseldi

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor