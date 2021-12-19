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FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: 'Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’

Çanakkale’de FETÖ’nün üniversite, emniyet ve askeri mahrem yapılanması gibi kritik davalara bakan dönemin Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yemliha Karakoç’a sosyal medya hesaplarına gönderilen ölüm tehditleri nedeniyle re’ sen soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Karakoç’u ölümle tehdit eden kişinin FETÖ silahlı terör örgütüne üyelikten 7 yıl 6 ay hapis cezası almasının ardından firar eden Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı’nda görevli Astsubay Hüseyin Çelik olduğu tespit edildi. Yurt dışına kaçmış olabileceği de göz önünde bulundurulan FETÖ’cü Çelik’in; Ağır Ceza Başkanı’nın oğluna da tehdit amaçlı helva gönderdiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: 'Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’
Ekleme: 19.12.2021 - 11:34 Güncelleme: 19.12.2021 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: 'Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca, aralarında rahip Brunson'un FETÖ bağlantısını itiraflarıyla saptanan FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında 'öğretmen' pozisyonunda görev yapan 'ihsan' kod adlı ÇOMÜ eski Başhekim yardımcısı Gökhan Erbağ, Çanakkale imamı Yahya Karadeniz, 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner ve dönemin Boğaz Komutanı Serdar Ahmet Gündoğdu'nun da bulunduğu Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması davalarına bakan dönemin Adalet Komisyonu Başkanı, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yemliha Karakoç'un sosyal medya hesaplarına gönderilen bazı tehdit içerikli mesajlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN ÖLÜM TEHDİDİ

Savcılık yaptığı incelemede, 'hsynclk31' isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından hakim Karakoç'a gönderilen mesajlarda tehdit içerikli ifadelerin bulunduğunu tespit etti. 13 Aralık 2021 tarihinde Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yemliha Karakoç'a gönderilen mesajda, 'hsynclk31' isimli kullanıcının 'Devran döndüğünde senin ananı s... O güne kadar bekle. Kendine çok iyi bak ki ölme. Cehennemi yaşatacağım sana i. soyu' yazdığı belirlendi.

FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: 'Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’

'HELVALI ÖLÜM MESAJI'

Aynı kişinin 14 Aralık tarihinde ise Yemliha Karakoç'un eczacı olan oğlu E. Karakoç'a bir alışveriş sitesi üzerinden gönderici ismi belirtmeden helva gönderdiği açıklama kısmına ise 'Babanızın helvasını şimdiden yiyiniz, sonra fırsatınız olmayabilir' yazdığı ortaya çıktı.

FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: 'Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’

FİRARİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Mesajların ekran görüntüsü kayıt altına alınırken, yapılan ip adresi incelemesinde 'hsynclk31' isimli kullanıcının BaşkanYemliha Karakoç'un Çanakkale'de 19 kişinin yargılandığı FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması davasında yargıladığı ve FETÖ silahlı terör örgütüne üyelikten 7 yıl 6 ay hapis cezası almasının ardından firar eden Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli Astsubay Hüseyin Çelik olduğu tespit edildi.

FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: 'Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’

İTİRAFÇI OLUP İSMİNİ VERDİLER

Çelik'in isminin Çanakkale Radar Mevzi Komutanlığında astsubay olarak görev yapan ve soruşturması tamamlanarak hakkında kamu davası açılan Emre Bay isimli astsubay hakkında başlayıp başka şüphelileri de içine alarak devam eden soruşturmalar neticesinde gözaltına alınan bir kısım askeri personelin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildirip ikrar mahiyetinde, başka örgüt mensuplarıyla ilgili olarak da bilgi ve teşhisler içeren savunmalarda bulunması ve sonradan ulaşılan deliller üzerine Hava Kuvvetleri mahrem askeri yapılanması içerisinde yer aldığı belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine, Hüseyin Çelik hakkında geniş çaplı araştırma başlatılırken Tehdit içerikli mesajlarla ilgili Başkan Yemliha Karakoç'un da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: 'Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’
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