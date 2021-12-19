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Dünya New York Times’ın ABD ifşasını konuşuyor! İşte Pentagon’un gizli belgeleri! Dikkat çeken Türkiye detayı

Dünya New York Times'ın ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ifşasını konuşuyor. Yayınlanan gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times'ın deşifresinde dikkat çeken Türkiye detayı da var.

Dünya New York Times’ın ABD ifşasını konuşuyor! İşte Pentagon’un gizli belgeleri! Dikkat çeken Türkiye detayı
Ekleme: 19.12.2021 - 14:34 Güncelleme: 19.12.2021 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Dünya New York Times’ın ABD ifşasını konuşuyor! İşte Pentagon’un gizli belgeleri! Dikkat çeken Türkiye detayı
Dünya, New York Times'ın (NYT) yayınladığı 'Pentagon belgeleri'ni konuşuyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times, tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir habere imza attı.

Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarının büyük bir başarısızlık ile sonuçlandığının altının çizildiği haberde bu durum fiyasko olarak nitelendirildi.

Aynı haberde söz konusu saldırılarda istihbarat zafiyeti yaşadığı ve bu nedenle hedeflerin imha edilemediği bunun yerine çok sayıda sivilin öldürüldüğü bilgisi de yer aldı.

Resmi rakamlara göre, bu operasyonlarda bin 500'e yakın sivil hayatını kaybetti. Ancak NYT'ın incelediği belgelere göre, sivil ölümler resmi rakamların çok üzerinde.

Dünya New York Times’ın ABD ifşasını konuşuyor! İşte Pentagon’un gizli belgeleri! Dikkat çeken Türkiye detayı

TÜRKİYE DETAYI
2014'ten günümüze kadar gelen yüzlerce belgeyi inceleyen NYT haberinde bir de Türkiye detayı yer aldı.

Nisan 2016'da ABD ordusu, Doğu Musul'daki bir eve düzenlediği hava saldırısı ile Avustralyalı DEAŞ üyesi Neil Prakash'ı öldürdüğünü bildirdi.

Ancak Pentagon'un bu raporundan aylar sonra söz konusu Prakash Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

6'SI ÇOCUK 10 SİVİL ÖLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Afganistan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve bir intihar saldırganını hedef alan saldırısında, aynı aileden 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı.

Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınlarının BBC'ye verdiği bilgiye göre, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya New York Times’ın ABD ifşasını konuşuyor! İşte Pentagon’un gizli belgeleri! Dikkat çeken Türkiye detayı
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