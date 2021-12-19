  • USD: 13,02 - 13,05
  • EURO: 14,70 - 14,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dikenleri zehirli eti pek lezzetli: Kilosu 150 lirayı buluyor yok satıyor

Akdeniz ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor. Kilosu 150 liraya satılan balık, tezgaha çıktıktan bir gün sonra tükeniyor.

Ekleme: 19.12.2021 - 13:44 Güncelleme: 19.12.2021 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Dikenleri zehirli eti pek lezzetli: Kilosu 150 lirayı buluyor yok satıyor
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Balık yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor.

Hem renkli hem de farklı görüntüsü ile dikkati çeken aslan balığı, yalnızca zıpkınla avlanabiliyor. Balığı avlamak için dalgıçlar yaz aylarında 5 metre derinliğe dalarken, kışın su ısısı değiştiği için daha derinlere inmek zorunda kalıyor. Artan talep karşısında balık çarşısına gelen müşterilerin çoğunluğu aslan balığını sorar oldu. Kilosu 150 lirayı bulan balık avlanıp, tezgaha çıkmasının ertesi günü tükeniyor.

Zehirli olan dikenli kısımları kesildikten sonra aslan balığının diğer balık türlerinden hiçbir farkı kalmıyor. Etinde zehir olmadığı için güvenle tüketilebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de aslan balığını tava, ızgara ve çorba şeklinde belediyenin balık çarşısında menüye dahil etti.

Dikenleri zehirli eti pek lezzetli: Kilosu 150 lirayı buluyor yok satıyor

'DOYMAK BİLMEYEN BİR BALIK TÜRÜ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, balığın uzun yıllardır Akdeniz ve Ege'de olduğunu söyledi. Balığın kontrol altına alınmasının tek yolunun avlanarak tüketmek olduğunu ifade eden Atasoy 'Çok obur bir balık. Balık yavruları ve yumurtaları ile beslenen, doymak bilmeyen bir balık türü. Bu balığı sofralarda tüketilir hale getirirsek, kontrol altına alabiliriz...

Balık çarşımızda balığı menüye alarak halka sunduk. Vatandaşlarımız da beğendi. Ben de daha önceleri aslan balığı yedim. Çorbasını çok beğendim, tava ve ızgara arasında bir tercih henüz yapmadım' dedi.

Dikenleri zehirli eti pek lezzetli: Kilosu 150 lirayı buluyor yok satıyor

'ASLAN BALIĞI SÜREKLİ SORULUYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yurttaş da aylık en az 10 bin ziyaretçiyi tesislerinde ağırladıklarını söyledi. Balıkları halden kendilerinin seçip, aldığını belirten Yurttaş, 'Aslan balığı olmasa bile vatandaşlar gelip soruyor. Büyük ilgi gördü. Olunca da ilk tercihlerini aslan balığından yana kullanıyorlar. Yağda ve ızgarada pişiriyoruz. Zaman zaman çorbası da yapılıyor. O da ilgi görüyor. Kilosu 150 lira civarında' diye konuştu.

Dikenleri zehirli eti pek lezzetli: Kilosu 150 lirayı buluyor yok satıyor

'ÇOK MERAK ETTİM, TADACAĞIM'

Balık çarşısına balık yemek için gelen Çetin Erturan, aslan balığını ilk defa burada gördüğünü belirterek, 'Çok merak ettim. Tadını bilmiyorum. Aslan balığı yiyeceğim. Lezzetine bakacağım. Çok güzel oluğunu düşünüyorum' dedi.

Arkadaşlarıyla balık yemek için geldiklerini belirten Asiye Aslan ise 'Balığı görünce tadını merak ettim ama benim alerjik bünyem var. O nedenle tadına bakamayacağım. Nasıl tepki gösterecek bünyem bilemedim' diye konuştu.

Dikenleri zehirli eti pek lezzetli: Kilosu 150 lirayı buluyor yok satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz
Yeni 'Döviz kurları-TL mevduat sisteminin ayrıntıları açıklandı!
Susurluk davası hükümlüsüydü! Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz
Dünya basını bunu konuşuyor: Başkan Erdoğan açıkladı, döviz düştü
Bakan Nebati yeni 'Döviz kurları-TL mevduat sistemi'nin ayrıntıları için saat verdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şeytani halk ekmek oyunu! Geç gönderip 'kuyruk var' yalanı yayıyor
Dövizdeki düşüş Ebru Baki'nin moralini bozdu
Market Fiyatları Düştü Mü? 21 Aralık Market Fiyatları Düşecek Mi?
Ali Babacan, hükümetin ekonomi adımını beğenmedi
CHP'deki adaylık krizinde bomba patladı! Ekrem İmamoğlu genel merkezi aradı: Kemal Bey'e gaz vermeyin!
Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alanlara üzüldü
AK Parti'li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na esprili dolar göndermesi: Saat 11’de geliyorum
İP'li burjuva Lütfü Türkkan dolara yatırmış belli ki! Dolar düşünce hazımsızlık baş gösterdi
10 maddede alınacak ekonomik tedbirler!
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan dolar yorumu!
Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç, değerli kağıtta yeni tarifeler belli oldu
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 26 kişi için gözaltı kararı
BDDK'dan kur manipülasyonu yapan kişilerle ilgili suç duyurusu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

Joe Biden’ın yeni köpeği

Joe Biden’ın yeni köpeği

New York Times dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2 dönüm noktası oldu...

New York Times dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2 dönüm noktası oldu...

SAS Holding cinayetinde kritik ayrıntı: Soygunu bakın nerede planlamışlar! Biri yatırımcı diğeri fırıncı!

SAS Holding cinayetinde kritik ayrıntı: Soygunu bakın nerede planlamışlar! Biri yatırımcı diğeri fırıncı!

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor

NATO’dan dikkat çeken yeni yıl paylaşımı

NATO’dan dikkat çeken yeni yıl paylaşımı

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor