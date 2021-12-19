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CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine geçtikten sonra adı sıkça skandallara karışan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadroları teröristlere peşkeş çekiliyor. Son olarak askeri liselere eleman sızdıran isimler ile TSK'dan atılan üsteğmenin de İBB'de mesaiye başladığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş
Ekleme: 19.12.2021 - 11:16 Güncelleme: 19.12.2021 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan şirketlere örgüt bağlantılı yüzlerce kişiyi işe aldığı deşifre olan Ekrem İmamoğlu'nun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) de kontenjan ayırdığı belirlenmişti.

İBB'de işe alınan FETÖ üyeleri arasında dikkat çeken isimlerden olan ikisinin, FETÖ'nün örgüt evlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) eleman sızdırmak için mahrem abilik yapan kişiler olduğu ortaya çıktı. Bunların yanında TSK'dan atılan ve adli kontrol kararı uygulanan örgüt üyesi üsteğmen de İBB'de mesaiye başlayan isimler arasında.

CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş

FETÖ'CÜ VATAN HAİNLERİNİ İŞE ALDILAR
İşçi haklarından her platformda bahseden İmamoğlu, 13 bin 312 kişiyi işten attıktan sonra İBB'ye yeni isimleri aldı. İBB'nin bu işçi kıyımı sonrasında iştirak şirketlerine aldığı isimlerin sicilleri ise kabarık çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgüt bağlantılı isimlerin İBB'de işe alındığını açıklamasının ardından SABAH birçok ismi deşifre etti.

CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş

İBB'deki PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ terör örgütü üyelerinin deşifre olmasına rağmen hem İmamoğlu hem de CHP'deki suskunluk sürüyor. İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan isimlerden Musa Ç.'nin örgüte eleman yetiştiren mahrem abileri olduğu belirlendi.

CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş

OTOBÜS DURAĞINA DHKP-C FLAMASI ASAN ZANLI DA İBB'DE
İBB'de işbaşına yapan isimlerden Mustafa K. İstanbul Piyalepaşa İETT otobüs durağına 'DHKP/C' ibareli flama asan isimlerden. 1997 Aralık ayında İstanbul/Okmeydanı bölgesinde kanunsuz gösteri yapılarak, yola molotof kokteyl atılıp, pankart asılması, 20 Mayıs 1998'de Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı ışıklardaki üst geçide 'DHKP/C' ibareli bomba süsü verilmiş pankart asılması eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa K., bunların yanında örgüte yönelik 23 Mayıs 1998'de yapılan operasyonlarda da gözaltına alındı. Mustafa K. da 24 Mayıs 2021 itibariyle İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret şirketinde (İSTAÇ) aktif olarak çalışan isimlerden.

CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş

İTİRAFÇI EV ABİSİ
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifade veren zanlı Musa Ç.'nin FETÖ içerisinde Murat kod ismini kullandığını, askeri lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere ev abiliği yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Oktay T., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Şirketinde işe alındı. FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, Oktay T.'nin 'FETÖ/PDY içerisinde ev abisi olarak görev yaptığı' şeklinde ifade verdi.

ADLİ KONTROL ALAN ESKİ ÜSTEĞMEN İBB'DE:
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ordudan atılan Mustafa G. de İBB'de işe alınan isimler arasında yer aldı. Mustafa G. İBB iştiraki olan İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi şirketinde işe alındı. Üsteğmen olarak görev yaparken TSK'dan ihraç olan zanlı, gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararı şartı uygulanan eski üsteğmen hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade veren iki örgüt üyesi, Mustafa G.'nin 'FETÖ/PDY içerisinde örgüt evlerine gittiğini, ev abisi/sorumlusu olarak görev yaptığını' anlattı.
CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş
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