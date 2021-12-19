CHP’li belediyeler kaynakları sömürüyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'teki 2 aylık bütçe maratonu sırasında sürekli karamsar tablo çizen muhalefete geçen iki ay içinde yapılanlar ile önümüzdeki yıl yapılacakları anlatarak yanıt verdi. Oktay, CHP'li belediyelerin kaynakları nasıl sömürdüğünü örnekleri ile tek tek anlattı.KORSAN TAKSİ RANTI: (CHP'li belediyeler): Ruhsatsız deniz taksilerle oluşturdukları korsan deniz taksi rantını mı anlatalım... Yaz mevsiminde kullanılıyor gösterdikleri kar küreme araçlarını mı sayalım... Sayıştay denetim raporlarının Belediye Meclislerinden kaçırılmasını mı örnek gösterelim...EŞ-DOSTA KADRO: Belediye şirketleri üzerinden sigorta yaptırılan eş dost ve akrabaları mı sayıp dökelim... Önce 'Hiç kimse işinden olmayacak' diye söz verip, şimdi de sözler veriyorsunuz ya, sonrasında binlerce insanı işten çıkartıp ve hemen akabinde de katbekat fazlasını belediye kadrolarına doldurmaktan mı söz edelim... Yine 'israf' denilip meydanlara dizilerek şov yapılan araçların hem daha fazlasıyla, hem de katbekat daha fazla bedelle kiralandığını mı söyleyelim..."MİLLET SİZE DERSİNİZİ VERECEK"Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM'de yaptığı konuşması sırasında şarkı açarak saygısızlık yaptı. Oktay, olay üzerine "Korsan demokrasi olmaz, diktatörlüktür bu. Bu Meclis Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine saygısızlıktır. Haziran 2023'te göreceğiz. Milletimiz size hak ettiğinizi verecek" dedi.