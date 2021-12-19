Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5B, saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi.İŞTE O VİDEO MESAJBugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz ocakta Türksat 5A'yı Falcon 9 roketiyle fırlatmış, haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik.Sayın Elon Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır.Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir.Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum"BU GURURU YAŞATAN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Space X firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.