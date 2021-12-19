Babacan'dan tepki çeken sözler! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye büyük saygısızlık!

Babacan açıklamasında, ''Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi.'' ifadelerini kullandı.BAKAN VARANK'TAN TEPKİ!Babacan'ın tepki çeken sözlerinin yer aldığını videoyu alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Babacan'a tepki gösterdi.Varank açıklamasında, ''Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…' tepkisini gösterdi.