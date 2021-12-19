Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

Asgari ücret 2022'in ardından tüm gözler yeni yılda uygulanacak emekli ve memur maaşları zammına döndü. Beklentilerin oldukça üzerinde, yarım asrın en büyük artışıyla beraber asgari ücret 4.253 TL'ye yükseldi. Bununla beraber Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş için zamlı maaş beklentileri de arttı. Memurlar ve memur emeklileri için ek protokol ile ilave zam yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.Öte yandan emekli ve memur maaşları ile ilgili ipuçları da gelmeye başladı...ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLANDIMilyonların merakla beklediği asgari ücret 2022, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Yeni asgari ücret 4.253 TL olarak belirlenirken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Başkan Erdoğan, hem işçiyi hem de işvereni sevindiren açıklamayı yaparak, asgari ücret 2022 ile gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını duyurdu.ASGARİ ÜCRET İÇİN VERGİ MUAFİYETİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEKAsgari ücretin sıcak gündemden kalkmasının ardından yeni yıl ile beraber tüm gözler emekli ve memur maaşları için yapılacak zamlarda olacakken, asgari ücretten damga ve gelir vergisinin alınmamasına yönelik düzenleme 13 maddelik yasa teklifi ile TBMM'de görüşülmeye başlanacak.VERGİ KALKTIĞI İÇİN ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN AGİ DE KALKTITeklifte asgari geçim indirimi düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre artık asgari ücretlilere, vergiler kaldırıldığı için asgari geçim indirimi ödemesi yapılmayacak. Brüt ücretleri 5.004 liranın üzerinde bulunanlardan gelir vergisi alınmaya devam edecek. Bu şekilde ücret alanlara, ödedikleri vergi dolayısıyla gelirlerinin net asgari ücretin altına düşmemesi için asgari geçim indirimi ödemesi devam edecek.Öte yandan asgari ücretin rekor bir düzeyde artırılmasının ardından hükümet emekli ve memur maaşları için de yine aynı parolayla çalışmalarını sürdürmeye başladı; "Emekli ve memurlar enflasyona ezdirilmeyecek."3600 EK GÖSTERGE KONUSU VAAD OLMAKTAN ÇIKTI2022 yılının en çok merak edilen ve artık kesinleşen 3600 ek gösterge meselesi olacak. Kısacası kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge zammı gelecek. Bütün bu artışlar sosyal ödemelerde de artışa yol açacak. Engelliler, engelli yakınları, yaşlılık aylığı alanlar için de Ocak ayı zam ayı olacak.EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON VERİSİ İLE ŞEKİLLENECEKTürkiye'de 13 milyondan fazla vatandaş ya kendi emekli maaşını ya da eşinin maaşını alıyor. Emeklilerin maaşlarındaki artışlar da her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Oluşan 6 aylık enflasyon SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklileri için de enflasyon farkı oluşmasını sağlıyor.EMEKLİ ZAM ORANI İÇİN KRİTİK OLACAK 5 AYLIK ENFLASYON 10.48 OLARAK AÇIKLANDISSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı önem kazanıyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar yani 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranının gösteriyor.ARALIK AYI ENFLASYON ORANI BEKLENİYORBu oranı Aralık ayı enflasyonu da geldikten sonra SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayının ilk 6 ayında alacakları maaşları belirlenecek. Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2022'de TÜİK tarafından açıklanacak.Öte yandan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 23.85'lik 2021 yılı enflasyon tahmini de zam oranını yüzde 14,2'ye çıkardı. Anket sonucuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14,2 olacak.Milyonlarca memur ve memur emeklisine ise yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.48 (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) olarak gerçekleşti.Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 23.85'lik 2021 yılı enflasyon tahmini de zam oranının yüzde 16.2 (yüzde 5 zam + yüzde 11.2 enflasyon farkı) olabileceğini ortaya koydu.Emeklilerin bu hesaba göre zam oranları şöyle oluşacak;5 aylık enflasyon: % 10.486 aylık enflasyon tahmini: % 14.2SSK-Bağ-Kur emeklisi zammı: % 14.2Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 14.2 - % 3 = % 11.2Memur ve emeklisi zammı: % 16.2 ( % 5 + % 11.2) + ilave zamMEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ EK ZAM ALACAKBu arada memur sendikalarının çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeden memurlara ve memur emeklilerini yukarıda anlattığımız toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı haricinde bir ek ödeme yapılması da gündeme geldi. Şu anda bu çalışma da devam ediyor."EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA VAR"Dolayısıyla bu çalışmalar tamamlandığında memur emeklileri yüzde 16,2 olarak hesapladığımız zamma ilaveten ek bir zam ya da seyyanen ödeme de alacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.DÜŞÜK MAAŞ ALAN EMEKLİLER İÇİN SEYYANEN ARTIŞ BEKLENTİSİ VARKamu işçilerine yapılan zam, memurlar için ek zam çalışması ve asgari ücretteki yüksek oranda artış beklentisi SSK ve Bağ-kur emeklilerini de umutlandırmış durumda. Yaklaşık 7-8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi de özellikle düşük miktarda maaş alanlar için seyyanen bir artış bekliyor.Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplarPandemi döneminde en az emekli maaşı önce bin sonra bin 500 liraya çıkartılmıştı. Burada yeniden bir taban maaş belirlenmesi, burada asgari ücretin dikkate alınması da isteniyor. Böylece memur emeklilerine yapılması planlanan ek zammın diğer SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması sağlanacak. Bu günlerde Ankara'dan güzel haberler geliyor. Emekliler de umutla bekliyor.EMEKLİ, MEMUR, YAŞLI, ENGELLİ DEMEDEN HERKESİN MAAŞI ARTACAKPiyasa beklenti anketine göre yaptığımız hesaplamalarda yeni maaşlar şöyle şekillenecek:*MEMUR: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 31 liraya yükselecek. Aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aylık aile yardımı 683,79 lira olacak.*EMEKLİ: En düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak.*YAŞLI: 65 yaş aylığı 828,21 liradan 962,38 liraya çıkacak.*ENGELLİ: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 768,23, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 152 lira 34 kuruşa yükselecek.* ENGELLİ YAKINI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 661,13 liradan 768,23 liraya çıkacak.* EVDE BAKIM DESTEĞİ: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, 2 bin 89 liraya ulaşacak.Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplarİŞTE YENİ HESAPLARMevcut % 12.48 zam % 16.2 zam65 yaş aylığı 828,21 931,57 962,38Evde bakım desteği 1.797,95 2.022,33 2.089,21Engelli yakını aylığı 661,13 743,64 768,23Taban aylık- Memur 4.330,42 4.870,85 5.031,94- Memur emeklisi 3.275,90 3.684,73 3.806,59Memur aile yardımı- Eş 408,67 459,67 474,87- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 101,12 104,46- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 50,56 52,23Engelli aylığı- % 40-69 arası 661,13 743,64 768,23- % 70 ve üstü 991,69 1.115,45 1.152,34