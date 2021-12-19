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AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları'na hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı programına telefon bağlantısıyla katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşması sırasında salondakilerin isteği üzerine Başkan Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan, mahalle başkanlarını selamlayıp kısa bir konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları'na hitap etti
Ekleme: 19.12.2021 - 16:15 Güncelleme: 19.12.2021 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları'na hitap etti
AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı 17 Aralık'ta başladı.18 Aralık Cumartesi günkü programa AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile
Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı.

Kampın bugünkü kapanış programında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bir sunum yaptı.

Ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Kabaktepe, kapanış konuşmasını yaptığı sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Telefon görüşmesiyle salondakilere seslenen Erdoğan, "Yapacağımız istişareler hayırlara vesile olsun. İnşallah bu buluşma çok büyük bereketlere vesile olsun. Sevgili kardeşlerim biliyorum ki sizler şu anda 2023 hazırlıkları içerisindesiniz. Bizler de bildiğiniz gibi Cuma Cumartesi iki gün Türkiye Afrika Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik ve dün akşam bu zirveyi tamamladık. Böyle bir dönemde şu anda sizlerin de bir araya gelişi bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim istişarelerinizi bereketli kılsın inşallah. Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir. Siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü, çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın ardından kürsüdeki konuşmasını sürdüren Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten Türkiye'nin sessiz devriminin üreticisi. Bir şeyi üretmek çok önemlidir. Ne yapacağını bilebilmek, ufuk koyabilmek, vizyon koyabilmek, hedef belirlemek, kızıl elmanın ne olduğunu söylemek çok önemlidir. İşte bunu hakikaten burada İstanbul olarak her biriniz şahitsiniz ki siyaset sahnesine çıktığı, partimizi kurduğu günden itibaren sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye değil, dünyaya dair sevdasını her zaman ortaya koydu, takipçisi oldu, sizler de destekçisi oldunuz" dedi.

AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri hedeflerinden bahseden Kabaktepe, "Ben il başkanı olarak bu güne kadar gösterdiğiniz performansa teşekkür ederken, bundan sonra cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir olarak, iri olarak, diri olarak, hep beraber yek vücut AK Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak 2023'te Erdoğansız Türkiye hayali kuranlara bu hayallerinin ancak Jüpiter'de gerçekleşebileceğini hep beraber gösterelim. Eğer bir gün Jüpiter'e gidip koloni kurmayı başarırlarsa, orada da seçim olursa belki bu hayalleri sadece orada olur. Bunun ispatı AK Parti'dir, İstanbul'dur" şeklinde konuştu.
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