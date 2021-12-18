Yunanistan'dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar

Yunanistan, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik engellemelerini sürdürmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.Ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye ile olan sınıra ördüğü duvara 26 kilometrelik ek yapılacağı duyuruldu.26 KİLOMETRELİK EK DUVAR YAPILACAK, GÖREVLİ SAYISI ARTIRILACAKSivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Feres kasabası civarında seçili bölgelere 26 kilometrelik duvar inşa edileceğini ve sınırdaki görevli sayısının da artırılacağını açıkladı.'98 BİN KİŞİYİ ENGELLEDİK'Öte yandan Yunan bakan, geçen yıl aynı dönemde Yunanistan'a girmek isteyen 98 bin kişinin engellendiğini ifade etti.