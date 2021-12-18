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Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Bir arazide ölü bulunan Uygun'un intihar ettiği belirlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 18.12.2021 - 14:06 Güncelleme: 18.12.2021 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...
Ümitcan Uygun'un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de boş bir arazide ölü olarak bulunmuştu. İntihar notu ile bulunan Uygun'un ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede not kapısındaki parmak izleri Gülay Uygun ile eşleşirken, eşini arayarak helallik istediği ve avukatlarına da intihar edeceği yönünde mesaj gönderdiği belirlenmişti.


Soruşturma dosyasında bulunan Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması dışında travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadığı aktarıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülay Uygun'un intihar ettiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Kararda Gülay Uygun'un çocuk yetiştirme yurdunda çalıştığı ve burada kalan çocukları gece hayatına yönlendirdiğine yönelik iddiaların olduğu televizyon programları nedeniyle ruhsal durumunun bozulduğu kaydedildi.

Uygun'un olay günü yanına tabanca alarak evden çıktığı ve bir taksi ile kırsal alana gittiği, buradan eşine ve avukatına haklarını helal etmeleri için mesaj yolladığı, telefonla görüştüğü, tanıdıkları ile veda ettikten sonra yanında getirdiği tabanca ile basına ateş ederek intihar ettiği aktarıldı.

Aramalar sonucu akşam saatlerinde Uygun'un cesedinin bulunduğu belirtilen raporda, olay günü tek başına olduğu, yalnız olarak taksi ile bulunduğu yere geldiği bulgularının aksine ölümü sırasında yanında başka kişilerin olduğuna dair hiçbir tespit yapılamadığı anlatıldı.

İNTİHARA YÖNLENDİRME YOK

Televizyon programlarında yer alan iddialara yönelik bir kısım çevresinin intihara yönlendirmiş olabileceği yönünde soruşturmayı genişleten savcılık, programın ele alınan konular ve bu konuların işleniş biçimlerinin müntehireyi psikolojik olarak etkilediği kabul edilse bile intihar eylemi ile doğrudan irtibatı ve bu suçun unsurları bulunmadığından iddialarla ilgili soruşturmanın sürdürülemediğini kaydetti.

KENDİ İRADESİ İLE HAYATINA SON VERDİ

Gülay Uygun'un kendi iradesi ile hayatını kaybettiği ifade edilen takipsizlik kararında, 'Kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçe doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir' de
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