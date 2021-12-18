Kılıçdaroğlu aradı, TÜSİAD jet hızı ile bildiri yayınladı!

Türkiye ekonomide yeni bir döneme girdi.Düşük faiz yüksek ihracat anlayışıyla hayata geçirilen politikalardan sonra TL'de ciddi değer kaybı yaşandı.Hükümet tarafı 6 aylık gibi bir sürede her şeyin normale döneceği ve bu politikanın meyvelerinin toplanacağı ifade edilse de birçok kesimde de karşı bir görüş hakim."BU POLİTİKADAN DÖNÜN"Bu kapsamda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) geçmiş yıllarda hükümetlere yönlendirdiği tehditkar diline geri döndü.Dün de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'a iktidarı uyarın açıklaması sonrası bugün kurumun resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılarak, iktidara bu politikadan dönülmesi gerektiği ifade edildi."HEDEFLENEN SONUÇLARA ULAŞILAMAYACAĞI NETLEŞMİŞTİR""Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" başlıklı açıklamada, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir." denildi.Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;"TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık.Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık."DÖVİZE TALEP DENGELERİ BOZDU"Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz.İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir.Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.Ülkemizde “kurumsuzlaşma” sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık."KATKI VERMEYE HAZIRIZ"Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir.TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız."