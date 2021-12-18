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İşte yerli otomobil TOGG'un logosu! Herkes 14.30'a kilitlenmişti...

Son dakika haberine göre; yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu. Türkiye'nin otomobili hesabından ilk yapılan paylaşımda, '14.30'da buluşalım' denilmişti. Mesaj sonrası milyonlar 14.30'da ne paylaşılacağını merakla beklemeye başladı. TOGG hesabından saatler tam 14.30'u gösterirken bir paylaşım geldi. Paylaşımda, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.' denildi bir de videoya yer verildi. Videonun sonunda TOGG'un merakla beklenen logosuna yer verildi. İşte yerli otomobil ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 18.12.2021 - 14:59 Güncelleme: 18.12.2021 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
İşte yerli otomobil TOGG'un logosu! Herkes 14.30'a kilitlenmişti...ürkiye'nin otomobilinin üretimi için çalışmalar son sürat sürüyor. 2022'te banttan inmesi hedeflenen yerli otomobilin üretim aşaması kamuoyu ile 'Türkiye'nin Otomobili' hesabından paylaşılıyor. Bugün de TOGG'un sosyal medya hesabından heyecan veren bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, '14.30'da buluşalım' denildi. Paylaşım sonrası milyonlarca kişi heyecanla beklemeye başladı. Beklenen saat geldi ve TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşıma, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.' notu düşüldü ve bir videoya yer verildi. Videonun sonunda TOGG'un logosu paylaşıldı.

TOGG: 14.30'DA BULUŞALIM

Türkiye'nin Otomobili Twitter hesabından yapılan paylaşım heyecanlandırdı. Paylaşımda, '14.30'da buluşalım' denildi. Paylaşım sonrası vatandaşlar heyecanla 14.30'u beklemeye başladı. TOGG ile ilgili hangi detayın paylaşılacağı heyecan ile konuşulmaya başlandı.

TOGG'UN LOGOSU BELLİ OLDU

Yerli otomobil TOGG'un Twitter hesabından yapılan son dakika paylaşımında, otomobilin logosu yer aldı. Türkiye'nin Otomobili Twitter hesabında, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.' ifadeleri ile yer alan videonun sonunda TOGG'un logosu paylaşıldı.

İşte TOGG'un logosu:


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