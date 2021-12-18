İstanbul'da düzenlenen zirve Fransız basınında: Erdoğan Afrikalı liderlerin gönlünü kazandı

İstanbul, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, zirveye geniş yer ayrıldı. Le Monde, toplantının Afrika'da Türk atılımını vurguladığını yazdı. Haberde, kıta liderlerinin katıldığı zirvede, Ankara'nın son yıllarda oluşturduğu ekonomik, güvenlik ve kültür alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin tartışıldığı belirtildi.TİCARET 5 KAT ARTTIEtkinliğin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Kıtayla ticaretin 2003 yılından 2020 yılına kadar olan süreçte beş kat artarak 25.3 milyar dolar seviyesine yükseldiğinin altı çizildi.TÜRKİYE'NİN KITADA 43 BÜYÜKELÇİLİĞİ VARAnkara'nın Afrika'nın 43 ülkesinde büyükelçiliğinin bulunduğu, Türk Hava Yolları'nın kıtadaki 61 şehre uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.TÜRKİYE'NİN AFRİKA'YA YATIRIMLARIRadyo ağı RFI, Türkiye'nin Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Sağlık, tarım ve eğitim konularının da zirve boyunca gündemde yer aldığı belirtilerek, "Yatırımlar unutulmuyor. Türkiye, insani yardım ve eğitimin yanı sıra işletmelerini teşvik ediyor. (Erdoğan'ın) Kıtaya yaptığı son gezi sırasında, yalnızca Nijerya ve Angola ile enerji, tarım ve aynı zamanda savunma konularında en az 15 anlaşma imzalandı." denildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmediğinin altını çizerek, 'Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.' diye konuştu"ERDOĞAN, AFRİKALI LİDERLERİN KALBİNİ KAZANDI""Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda Afrikalı liderlerin kalbini kazandı." ifadesi kullanılan haberde, "Batılı yaklaşımı reddetmeyi ve kıtayı ayrımcılık yapmadan kucaklamayı düzenli olarak dile getiriyor. Hedefe ulaşan bir konuşma." ayrıntısına yer verildi.SİHA VURGUSUTürkiye'nin Afrika'da 19 askeri ataşesinin ve Somali'de bir üssünün bulunduğu, aynı zamanda Libya'da varlık gösterdiği ifade edildi."Son zamanlarda Ankara, özellikle SİHA'larını öne çıkarıyor. Silah satışları artıyor. Etiyopya'ya 2021'de yaklaşık 95 milyar dolara karşılık 2020'de sadece 235 bin dolarlık ekipman satıldı. Angola, Çad ve Fas ile de ilerleme aynı düzende devam ediyor." denildi."AFRİKA DEVLETLERİNİN EGEMENLİĞİNE MÜDAHALE ETMİYOR"France Info, Türkiye'nin Afrika kıtasında etkisinin arttığını okurlarına duyurdu. İstanbul'da düzenlenen zirvenin, bunun bir yansıması olduğunun altı çizildi.Journal of Africa'da yayınlanan ve Erdoğan'ın politikasının güçlü noktasını oluşturduğuna işaret edilen yazının "Türk Devlet Başkanı, asla Afrika devletlerinin egemenliğine müdahale etmiyor." bölümü aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrika'da nereye gitsem herkes bana SİHA'lardan bahsediyor." şeklindeki sözü hatırlatıldı. Bayraktar TB2'lerin büyük bir etki oluşturduğu kaydedildi.