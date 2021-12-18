İçişleri duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 'Herdem Amed' kod adlı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021'de Eruh ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonun, Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.500 bin lira ödülle aranıyordu,Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğunun tespit edildiği aktarıldı.Veysel Akkuş'un 2004'ten bu yana terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sözde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu belirtilen açıklamada teröristin geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum'da meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğunun belirlendiği bildirildi.