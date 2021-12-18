  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ermenistan'dan Türkiye adımı! İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atandı

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı.

Ermenistan'dan Türkiye adımı! İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atandı
Ekleme: 18.12.2021 - 20:23 Güncelleme: 18.12.2021 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan'dan Türkiye adımı! İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atandı
Geçtiğimiz günlerde Meclis'te konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme adımlarının atıldığını ve bu kapsamda eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci atandığını duyurmuştu.

ERMENİSTAN TEMSİLCİSİNİ ATADI

Türkiye'nin bu girişimi Ermenistan tarafından da olumlu karşılanırken, Ermenistan da normalleşme için ilk adımını attı. Bu kapsamda, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı.
Galatasaray Başakşehir karşısında
Bakan Nebati bankacılarla buluştu: Yeni ekonomi programı anlatıldı
Yunanistan'dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar
Ermenistan'dan Türkiye adımı! İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atandı
Son dakika: Kars'ta feci otobüs kazası!
CHP'li Fikri Sağlar: İktidar erken seçim kararı almazsa sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı
Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız
18 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Çiftçilere 2,7 milyar liralık destek: Ödemeler başladı! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert açıklamalar: Türkiye ekonomisi kuşatma altındadır
Kılıçdaroğlu aradı, TÜSİAD jet hızı ile bildiri yayınladı!
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte il il koronavirüs haritası
'ASELSAN satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı
Başkan Erdoğan: Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum
CHP Genel Merkezi önünde skandal görüntüler! İşten çıkarılan işçileri yaka paça uzaklaştırdılar
3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
İBB, FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş
İstanbul'da düzenlenen zirve Fransız basınında: Erdoğan Afrikalı liderlerin gönlünü kazandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor
Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

MSB'den GÖKTÜRK-2 Uydusu paylaşımı

MSB'den GÖKTÜRK-2 Uydusu paylaşımı

Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor