Ermenistan'dan Türkiye adımı! İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atandı

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme adımlarının atıldığını ve bu kapsamda eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci atandığını duyurmuştu.ERMENİSTAN TEMSİLCİSİNİ ATADITürkiye'nin bu girişimi Ermenistan tarafından da olumlu karşılanırken, Ermenistan da normalleşme için ilk adımını attı. Bu kapsamda, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı.