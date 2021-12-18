  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çiftçilere 2,7 milyar liralık destek: Ödemeler başladı! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını söyledi. Pakdemirli, ödeme kalemlerine ilişkin bilgi verdi. İşte detaylar...

Çiftçilere 2,7 milyar liralık destek: Ödemeler başladı! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Ekleme: 18.12.2021 - 18:25 Güncelleme: 18.12.2021 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
Çiftçilere 2,7 milyar liralık destek: Ödemeler başladı! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak 2,7 milyar liralık ödemenin kuraklık, dane zeytin, kırsal kalkınma, yem bitkileri, ipekböceği, lisanslı depoculuk, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması desteklerini kapsadığını bildirdi..

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını ifade etti.

Ödeme kalemlerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

'Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 651 bin 102 üreticimize 2 milyar 547 milyon 39 bin 453 lira, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 19 bin 852 üreticimize 38 milyon 504 bin 718 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 91 milyon 498 bin 998 lira, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon 708 bin 935 lira, ipekböceği desteği kapsamında 6 milyon 813 bin 28 lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 1 milyon 366 bin 878 lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 129 bin 570 lira olmak üzere üreticilerimize toplamda 2 milyar 692 milyon 61 bin 580 liralık destek ödemesi yapacağız.'

ÖDEMELER BAŞLADI

Kuraklık desteği ödemesinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Pakdemirli, 'Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi '8' olanlara dün 18.00 itibarıyla, '6' olanlara 24 Aralık'ta , '4' olanlara 31 Aralık'ta, '2' olanlara 7 Ocak 2022'de, 'sıfır' olanlara ise 14 Ocak 2022'de ödeme yapılacaktır. Diğer destek ödemeleri bugün 18.00 itibarıyla tek seferde hesaplara aktarılacak. Üreticilerimize hayırlı olsun.' bilgisini paylaştı..

Çiftçilere 2,7 milyar liralık destek: Ödemeler başladı! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert açıklamalar: Türkiye ekonomisi kuşatma altındadır
Kılıçdaroğlu aradı, TÜSİAD jet hızı ile bildiri yayınladı!
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte il il koronavirüs haritası
'ASELSAN satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı
Başkan Erdoğan: Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum
CHP Genel Merkezi önünde skandal görüntüler! İşten çıkarılan işçileri yaka paça uzaklaştırdılar
3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
İBB, FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş
İstanbul'da düzenlenen zirve Fransız basınında: Erdoğan Afrikalı liderlerin gönlünü kazandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor
Başkan Erdogan'dan önemli açıklamalar!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Müfredatta çok önemli bir değişikliğe gittik...
CHP'li Engin Özkoç'tan itiraf gibi açıklama: Sebebi Erdoğan'ın varlığı
Afrika Türkiye’ye güvenini ortaya koydu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde son dakika gelişmesi: Bombayı gönderen terörist ifşa oldu
Biden'dan çok konuşulacak gaf! Sosyal medyanın diline düştü
İsmail Demir: F-35'in bizdeki imalat yerinin çöpünü dahi götüreceklerdi
Ayça Ayşin Turan'dan 'evlilik' itirafı!
Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

MSB'den GÖKTÜRK-2 Uydusu paylaşımı

MSB'den GÖKTÜRK-2 Uydusu paylaşımı

Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor