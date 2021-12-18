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CHP Genel Merkezi önünde skandal görüntüler! İşten çıkarılan işçileri yaka paça uzaklaştırdılar

CHP Genel Merkezi önünde skandal görüntüler! İşten çıkarılan işçileri yaka paça uzaklaştırdılar

CHP Genel Merkezi önünde skandal görüntüler! İşten çıkarılan işçileri yaka paça uzaklaştırdılar
Ekleme: 18.12.2021 - 16:14 Güncelleme: 18.12.2021 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Merkezi önünde skandal görüntüler! İşten çıkarılan işçileri yaka paça uzaklaştırdılar
Şişli Belediye binası önünde yaklaşık 2 yıl bekleyişini sürdüren işçiler Turan Aktaş, Ramazan Çelik, Kakil Yazar ve Salih Bitner haksız yere işten çıkarıldıklarını öne sürerek Ankara'ya yürüyüş yapacaklarını açıklamışlardı. CHP elini ekmeğimden, onurumdan çek' yazılı pankart açan işçiler CHP'li Muammer Keskin'in göreve gelmesinin ardından çeşitli bahanelerle işlerine son verdiklerini kaydetmişlerdi.

ALANDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Ramazan Çelik, '656 gündür burada direniyoruz. Muammer Keskin üstümüzdeki brandaları aldı. İş sicilimizi bozdu. Bizleri, çoluk çocuğumuzu açlığa ve sefalete mahkum etti. Ama ant olsun ki bizler inandığımız bir davada kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

Ankara CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu direnişi zaferle taçlandırana kadar kesinlikle geri adım atmayacağız ve taviz de vermeyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. İşçiler haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle CHP Genel Merkezi'ne gitti. Burada slogan atan işçiler alandan uzaklaştırıldı.
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