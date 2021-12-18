Bayraktar TB2'ler Kırgızistan'da: Cumhurbaşkanı Caparov yakından inceledi
Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) ülkeye ulaştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, araçları yakından inceleyerek çalışma sistemleri hakkında bilgi aldı.
Bayraktar TB2 SİHA'lar Kırgızistan'a ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.
Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.
SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.