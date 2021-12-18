Başkan Erdogan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştiriliyor.Erdoğan, liderlerle tek tek selamlaşırken, saat 11.00'de açılış oturumuna geçildi.Erdoğan, yaptığı açılış konuşmasında, 'Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına koronavirüs aşısının tatbik edilmiş olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Yerli aşı Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk. Süreç tamamlanınca insanlığın hizmetine sunacağız.15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.' dedi. Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika'ya söz hakkı verilmemesini de sert sözlerle eleştirdi, 'Birlikte hareket edelim' dedi.Erdoğan, 2011'deki Somali ziyaretinin bölgenin kaderini değiştirdiğini, bir halkın küllerinden doğduğunu söyledi.'TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİNİ 16 YIL ÖNCE HAYAL BİLE EDİLEMEYEN BİR SEVİYEYE GETİRDİK'Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Türkiye, Afrika ve Afrika halkına hiçbir zaman sırtını dönmemiştir. Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açısını reddediyoruz. Afrika ile ilişkilerimizi 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik.'11 AYDA 30 MİLYAR DOLARI YAKALADIK, HEDEFİMİZ 75 MİLYAR DOLAR'Ticaret ve yatırımlarla birlikte Afrika ile işbirliğini ilerlettik. Bu yılın 11 aylık döneminde Afrika ile ticaret hacmimizde 30 milyar doları yakaladık. İkili ticaret hacmimizi önce 50 milyar dolar, daha sonra 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.'O ZİYARET YALNIZ SOMALİ'NİN DEĞİL DOĞU AFRİKA'NIN DA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ'Eşim ile 2011 yılında dünyanın gözlerini kapattığı dönemde Somali'yi ziyaret ettik. Dünya kamuoyunun dikkatini Somali'deki insani krize çekmeye çalıştık. O ziyaret sadece Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi. Gereken destek sağlandığında bir ülkenin küllerinden yeniden doğabildiğini gösterdik. Biz Afrika ile birlikte kalkınmanın, kazanmanın gayretindeyiz.'İNSANLIK ADINA YÜZ KIZARTICIDIR'Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına koronavirüs aşısının tatbik edilmiş olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Yerli aşı Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk. Süreç tamamlanınca insanlığın hizmetine sunacağız.15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.BM'YE AFRİKA TEPKİSİ: ADALETSİZLİKTİRİlişkilerimizi geliştirme yolculuğunda birçok zorluğun üstesinden geldik. Biz artık tepeleri değil dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. 1.3 milyar insanın yaşadığı Afrika'nın güvenlik konseyinde söz hakkı olmaması adaletsizliktir.Afrika'nın güvenlik konseyinde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum. Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, işbirliği potansiyeli olduğunu görüyoruz.'BUGÜN ALACAĞIMIZ KARARLAR İLE GELECEĞE DAMGA VURACAĞIZ'İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız.