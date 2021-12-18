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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan: Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum

Başkan Erdoğan: Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum

Başkan Erdoğan: Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum
Ekleme: 18.12.2021 - 15:44 Güncelleme: 18.12.2021 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, 'Yatırımlar' temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

'Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık' temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı ve kapalı oturumu gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve zirveye katılan diğer liderler, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenledi


ZİRVE SONRASI BASIN TOPLANTISI

Türkiye-Afrika Ortak Zirvesi sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika liderleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Afrika ile Türkiye'nin ortak kazandığı, refahını artırdığı bir düşünceyi benimsediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, Afrikalı liderleri Antalya Diplomasi zirvesine de davet etti. Erdoğan, dünya 5'ten büyüktür düsturu ile hareket edildiğini, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmesine destek verileceğini bildirdi.


Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İlişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritasında mutabık kaldık. Zirve kapsamında ilgili bakanlarımızın katılımı ile, eğitim, sağlık, tarım ve savunma sanayii alanında görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımlar konuşuldu. Birlikte büyüyelim, birlikte refahlarımızı artıralım istiyoruz. Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesini, bakanlıklarımız, kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz ile takip edeceğiz.

Afrikalı mevkidaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri konuşma fırsatımız oldu. Dünya 5'ten büyüktür düsturumuz kapsamında Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmesine destek verdiğimizi ilettim. Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum. FETÖ ile mücadelemize destek olan, bu örgütün faaliyetlerini yasaklayan, örgüt okullarını Maarif Vakfımıza devreden tüm Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum.

Afrika ülkelerinin değerli liderlerini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zirvelerin düzenli aralıklarla yapılmasına önem atfediyorum. Sizleri Mart ayındaki Antalya Diplomasi Formu'nda görebilmeyi temenni ediyorum.

'YENİ VARYANTLAR NEDENİYLE İLERİDE NE OLABİLECEĞİNİ BİLMİYORUZ'

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Türkiye ile ilişkilerimiz oldukça iyi bir seviyede. Türk şirketlerin farklı alanlardaki yetenek ve işlerini biliyoruz. Bugün karşımıza çıkan varyantlarla ile ilgili ileride neler olabileceğini bilemiyoruz. Sağlık sistemlerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Sağlık altyapımızı güçlendirmeye ihtiyacımız var.

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Başkan Erdoğan: Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum
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