'ASELSAN satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı

Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan asılsız haberlere ASELSAN'dan net bir yanıt geldi. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ASELSAN'ın satıldığı iddialarını yalanlarken, "Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır." ifadelerini kullandı.Yalana CHP medyası sahip çıktıTANAL'IN YALANINA CHP MEDYASI ORTAK OLDUCHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Meclis'e verdiği soru önergesinin ardından CHP meydası da harekete geçmiş ve ASELSAN Katar'lı oldu başlıkları atılmıştı. "Resmen ilan edildi: ASELSAN 'QATAR'lı oldu!" başlığıyla yalana ortak oldu. ASELSAN'ın Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvurarak "aselsan QATAR" markasını tescil ettirmesinin ardından, şirketin Katarlılar'a satıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan algılar oluşturan Başta Mahmut Tanal olmak üzere CHP medyasına yanıt ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'den geldi."ALDATICI ve GERÇEĞİ YANSITMAYAN BİR HABER"Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün haberin aldatıcı ve gerçeği yansıtmadığını belirtirken, "Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır." ifadelerini kullandı.Haluk Görgün sözlerini şöyle sürdürdü;Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.YÜZDE YÜZ ASELSAN'A AİT19 Ocak'ta KAP'a ilan edildiğini sözlerine ekleyen Görgün, ASELSAN QSTP-B Katar'daki şubemiz %100 ASELSAN'a aittir dedi.HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKGörgün sözlerini şöyle tamamladı: Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır.