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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Beypazarı Müzesi için her biri 11 bin 500 TL’ye tamiratını yaptırdığı Kitre bebekler yeniden gündemde. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, tamirine 11.500 lira ödenen Kitre bebeğin en kalitelisinin, sıfırdan 3 bin TL’ye yapılabileceğini kanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor
Ekleme: 18.12.2021 - 12:30 Güncelleme: 18.12.2021 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor
Çamlıdere'ye yapılan müze için bir bebek siparişi verdiğini anlatan Başkan Hazım Caner Can şunları söyledi: Yaptırdığımız bebek el yapımı, ustalık
ve zanaatkârlık işi bile eser oldu. Takısı, pabucu, herşeyi orijinal. Kitre bebek ustası Hürrem Melek Tulçu. Müzelerimdeki tüm eserleri bu usta yaptı. Dedim ki '81 ilin kıyafetini içeren, o şehirlerin sembolü olan eserleri sergileyecek bir müze yapacağım. Bir de Kitre bebek yaptıracağım. Ama Beypazarı'ndakiler gibi 'şişirme' olmasın. Mükemmel olsun. 'Borcumuz ne?' dedim. '3 bin TL' dedi. Pazarlık da etmedim.

BÜYÜK BİR VURGUN VAR

Başkan Hazım Caner Can, "Ben sıfır bebeğe 3 bin ödüyorum. Mansur Başkan 44 tane tamir ettiriyor. Her birine 11 bin lira veriyor. Bu olacak iş mi" diye sordu. SABAH muhabiri Tolga Özlü'ye, Soba Müzesi'ni de gezdiren Başkan Can, Kitre bebek ustası olan emekli öğretmen Hürrem Melek Tulçu'nun yaptığı bebekleri ve modelleri gösterdi. Can, "Bakın bu kocaman büyük bir model. Bunu da 5 bin liraya yaptırdım. Ben 180 santimlik devasa bebeği aynı kişiye 5 bin liraya yaptırmışım. Mansur Başkan el kadar bebeğe 11.000 TL ödüyor. Bunun hesabını halk sorar" diye konuştu.

44 BEBEĞE 366 BİN LİRA ÖDEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Beypazarı'ndaki müze için yaptırdığı Kitre bebeklere, 11 bin 500 liraya varan fahiş fiyatlar ödeyerek, devletin 366 bin lirasını havaya uçurduğuna lişkin haberimiz ses getirmişti. "Bu da kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberimizde,
"Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" ifadesi yer almıştı.

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