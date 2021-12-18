18 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Sağlık Bakanlığı 18 Aralık tarihinin koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." dedi. İşte Türkiye'deki güncel vaka ve vefat sayıları...
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.
18 Aralık tarihinde 191 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 17 bin 644 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı son aylarda en düşük seviyesini gördü.
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU: