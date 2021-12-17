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Ünlü orkestra şefi Cem Mansur'dan İBB yönetimine: İstanbul nasıl yönetilir bilmiyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, İBB'deki ahbap çavuş ilişkilerini gözler önüne serdi. Mansur, İBB'deki yönetim anlayışının geldiği noktayı aktarırken "Dünya metrolopolü nasıl yönetilir bilmiyorlar" dedi.

Ünlü orkestra şefi Cem Mansur'dan İBB yönetimine: İstanbul nasıl yönetilir bilmiyorlar
Ekleme: 17.12.2021 - 10:42 Güncelleme: 17.12.2021 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Ünlü orkestra şefi Cem Mansur'dan İBB yönetimine: İstanbul nasıl yönetilir bilmiyorlar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte ulaşım başta olmak üzere birçok alandaki yönetim anlayışı ve liyakat sistemi nedeniyle eleştiriliyor. Bunun yanı sıra İstanbul'un kültür sanat alanında da skandal diye tarif edilebilecek gelişmelerle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

'DÜNYA METROPOLÜ NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR'

İBB yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, İBB'deki ahbap çavuş ilişkilerini bir TV programında anlattı. Mansur, İBB'deki yönetim anlayışının geldiği noktayı tarif ederken 'Dünya metrolopolü nasıl yönetilir bilmiyorlar. İstanbul'un kültür hayatında çok önemli şeyler kaybettik' dedi.

'ÇOK TERBİYESİZCE VE KÜSTAHÇA'

Mansur, İBB yönetiminin kendisine yaşattıklarını 'Çok terbiyesizce ve küstahça' diye nitelerken gece yarısı darbeleriyle kimi isimlerin görevlerinden alındığını belirtti. Mansur, yaşanan sürecin liyakat eksiklikleri ve skandallarla dolu olduğunu söyledi.

Görevine aniden son verilen CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur: 'İBB yönetimi Dünya metropolü nasıl yönetilir, bilmiyor'

'YALAN DOLANLA İNSANLARIN ALTINI OYUYORLAR'

Mansur, İBB yönetimi tarafından ikiyüzlülük ve yalan dolanla insanların altının oyulduğunu da sözlerine ekledi.

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