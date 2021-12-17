Türkiye cenaze skandalını konuşuyor! Gasilhanede cesedin yüzünü görünce şoka uğradılar!

41 yaşındaki Ümit Atakaya, geçen hafta sonu Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde boğularak hayatını kaybetti.Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Atakaya'nın eniştesi ve ablası cenazeyi teslim alarak Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesine götürdü.Cenazeyi yıkamak için gasilhaneye götüren yakınları, kendilerine teslim edilen kişinin Ümit Atakaya olmadığını gördü.CENAZEYİ SAHİPSİZ BIRAKMADILARAntalya Adli Tıp Kurumu morguyla iletişime geçen aile, kendilerine teslim edilen cenazenin, üzerinden kimlik çıkmayan kimsesiz, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişinin cenazesi olduğunu öğrendi.Aile, kimsesiz cenazeyi Ocaklı Mahallesi Asri Mezarlığı'nda kazdıkları mezara defnetti.İKİNCİ MEZAR KAZILDIYeniden Antalya Adli Tıp Kurumu morguna giden aile, teslim aldıkları Ümit Atakaya'nın cenazesini beldeye getirdi. Cenaze namazının ardından Atakaya'nın cenazesi, kimsesiz kişinin yanına ikinci bir mezar kazılarak toprağa verildi.Ümit Atakaya'nın ağabeyi Seyfettin Atakaya, mezar taşına 'Kimsesiz Ademoğlu Atakaya' yazdıracaklarını söyledi.