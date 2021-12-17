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TikTok fenomeni, saç tokasını takas ederek ev aldı

Demi Skipper isimli bir TikTok fenomeni, bir saç tokasını takas ederek en sonunda yeni bir ev sahibi oldu. İşte Skipper'ın inanılması zor takas yolculuğu...

Ekleme: 17.12.2021 - 14:22 Güncelleme: 17.12.2021 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
TikTok fenomeni, saç tokasını takas ederek ev aldı
Kendi evinize sahip olmak için ihtiyacınız olan tek şeyin değersiz bir saç tokası olduğunu hayal edin. İşte bir TikTok fenomeni olan Demi Skipper'ın başardığı tam olarak bu.

5 milyon takipçili Trademeproject isimli TikTok hesabına sahip olan kadın, yalnızca bir saç tokasıyla başladığı takas serüveninin sonunda ev sahibi olmayı başardı.

TAKASLARI BÜYÜTÜP EV ALDI
TikTok fenomeni, 2020 yılının mayıs ayında Trade Me Project isimli bir proje başlattı ve küçük bir saç tokası ile başlayan bir takas serüvenine girdi.

Skipper'ın bu projede amacı; yaptığı takasları gittikçe büyüterek kendisine bir ev almaktı. ABD'li fenomen geçtiğimiz günlerde bu hedefine ulaştı ve bir ev sahibi olmayı başardı.

SAÇ TOKASI KÜPEYE DÖNÜŞTÜ VE YOLCULUK BAŞLADI
Skipper, Mayıs 2020'de başladığı takas yolculuğunda, ilk olarak bir ‘saç tokasını' bir çift küpe ile takas etti.

İlk birkaç takasını San Francisco şehrinde gerçekleştiren 30 yaşındaki kadın, daha sonra eBay, Facebook ve Craiglist gibi siteler aracılığıyla takaslarına devam etti ve en sonunda bir elektrikli süpürge sahibi oldu.

ABD genelinde yayılmaya başlayan bu takaslar ile birlikte TikTok fenomeni, daha sonra elektrikli süpürgeyi bir snowboard ile, bu snowboard'ı bir dizüstü bilgisayarla, bilgisayarı da bir kamerayla takas etti.

Ardı ardına gelen takaslar sonrası bir iPhone'a sahip olan kadın, daha sonra bunu '2008 model Dodge' marka bir araç ile takas etti.

Daha sonra ise yine takas yoluyla Honda CRV ve üç traktöre sahip olan Demi Skipper, bunları enerji depolama birimi olan Tesla Powerall ile takas etti. Tesla Powerall, 40 bin dolar değerindeki bir römorkla değiştirildi.

EN SONUNDA EV ALMAYI BAŞARDI
5 milyon aboneli Skipper, son takasının ardından hayallerine ulaşmayı başardı ve bu römorku Nashville eyaletinde bulunan bir ev ile takas etti.

ABD'li fenomen, önümüzdeki ocak ayında kocasıyla birlikte Kaliforniya'dan yeni evlerine taşınmayı planladıklarını açıkladı.


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