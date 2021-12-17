TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor.AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti’nin muhalefetin tezlerini çürüttüğünü belirterek, Meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmaları eleştirdi. Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekillerine yüklendi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkanı’nın eğilip bükülmeyeceğini söyleyerek, CHP’de düşünce özgürlüğü olduğunu söyledi."ECEVİT'İ ELEŞTİRMEK KİMSENİN HAKKI DEĞİL"CHP Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Bülent Ecevit’i eleştirmenin kimsenin hakkı olmadığını belirterek, Ecevit’in Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı çıktığını ifade etti.MHP milletvekilleri ise TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın tutumuna tepki gösterdi.KADIN VEKİLLER ARASINDA KAVGAOturuma ara verildikten sonra AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Zaman zaman arbede ve kavgaya dönüşen gerginlikte erkek milletvekilleri kadın milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.HAYDAR AKAR VEKİLLLERİ UYARDIOturumun tekrar açılması ardından Başkanvekili Akar, yoğun bütçe maratonunun son günlerinde milletvekillerinin konuşmalarına özen göstermesini istedi.