Sahte içki faciası! 9 ilde son 4 günde 26 kişi öldü

İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas, Erzincan, Yalova, Antalya, Mersin ve Aksaray'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 22 kişinin tedavileri ise hastanelerde sürüyor.9 İLDE 26 ÖLÜM13 Aralık'tan bu yana söz konusu 9 ilde sahte içki 26 kişinin ölümüne neden oldu. Metil alkolden zehirlendikleri değerlendirilen, İstanbul'un Esenler ve Avcılar ilçesinde 8, Kahramanmaraş'ta 4, Gaziantep'te 4, Sivas'ta 3, Yalova'da 2, Erzincan'da 2, Antalya, Mersin ve Aksaray'da 1'er kişi yaşamını yitirdi. 22 kişinin ise tedavisi sürüyor.YURT ÇAPINDA ZEHİR OPERASYONUEmniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir” operasyonu düzenlemişti. İçişleri Bakanlığından 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçtiği belirtilmişti.Ekiplerin, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde 'Zehir' operasyonu başlattığı kaydedilmişti.Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldığı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildiği belirtilmişti. Operasyonlarda 85 şüphelinin gözaltına alındığı, 13 yasa dışı alkol imalathanesinin tespit edildiği açıklanmıştı.