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Resmen duyurdular! Omicron varyantına karşı tam koruma sağlıyor

Kasım ayının son haftasında Güney Afrika'da tespit edilen ve Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı bulaştığı bilim insanları tarafında duyurulan Omicron varyantı hızla yayılıyor. BioNTech, Sinovac hangi aşı daha çok koruyor derken bir açıklama da Rusya'dan geldi. Dünyayının ilk COVID-19 aşısının tesclik edildiği ülkeden gelen son dakika açıklamasına göre; Gamaleya Enstitüsü, Sputnik V ve Sputnik Light aşılarını yeni tespit edilen Omicron varyantına karşı tam koruma sağladığını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde....

Resmen duyurdular! Omicron varyantına karşı tam koruma sağlıyor
Ekleme: 17.12.2021 - 21:55 Güncelleme: 17.12.2021 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Resmen duyurdular! Omicron varyantına karşı tam koruma sağlıyor
Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının Omicron mutasyonuna karşı tam koruma sağladığını açıkladı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'de konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak aşıların diğer ülkelerle paylaşılabileceğini beliritti.

OMICRON VARYANTINA KARŞI TAM KORUMA

Rusya merkezli Covid-19 aşı geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, kendi geliştirdikleri Sputnik V ve Sputnik Ligt aşılarının Omicron mutasyonuna karşı tam koruma sağladığını açıkladı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dimitriev ve Gamaleya Enstitüsü Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov'un da katıldığı webinara katılan Gintsburg dünyada hızla yayılan Omicron mutasyonu hakkında konuştu.

HATIRLATMA DOZU VURGUSU

Gintsburg, 'Yaklaşık 5-6 ay önce Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan aşı şemasına göre Sputnik V ile aşılamadan sonra Sputnik Light aşısı ile yeniden aşılama önerisi bulunuyor. Bu aşı şemasına göre bugüne kadar yapılan analiz edilen numunelerde Rus aşıları Omicron mutasyonuna karşı tam koruma sağlıyor' dedi.

RUS AŞILARININ KORUMA ORANI YÜZDE 80

İki doz Sputnik V aşısını yaptıranların 6 ay sonra Sputnik Light aşısı yaptırdığı an bu aşıların kişide yüzde 80 koruma sağladığını aktaran Gintsburg, 'Sputnik V ile aşılananlar Omicron mutasyonuna yakalandığında bu aşılar bu kişiler üzerinde ciddi koruma sağlar. 6 ay sonra Sputnik Light aşısı ile aşılanırsanız yeni mutasyona karşı yüzde 80'i aşan bir koruma sağlanır' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Sputnik V aşısının diğer aşılara kıyasla koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha iyi etkiyi gösterdiğini, uzmanların en yakın zamanda konuyla ilgili nihai değerlendirmesini yapacağını söyledi.

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin bir kongresinde konuşan Putin, 'Bugün görüldüğü üzere, Sputnik V aşımız iyi etkinlik gösteriyor, hatta Omicron varyantı ile mücadelede diğer aşılardan daha etkili' ifadelerini kullandı.

Putin, önümüzdeki günlerde uzmanların konuyla ilgili nihai değerlendirmeyi yapacağını belirtti.

'DİĞER ÜLKELERLE SPUTNİK LİGHT AŞISINI PAYLAŞABİLİRİZ'

Rus lider, 'Elimizdeki aşıları paylaşabiliriz, yani takviye dozlar için. Eğer ihtiyaç ve istekleri varsa Avrupa ülkeleri de buna dahil. Sputnik Light aşısını takviye doz olarak kullanmak isteyen ülkelere sevkiyata hazırız. Ülkemizde yeterli miktarda üretim yapıldı, bu nedenle başka ülkelerle paylaşabiliriz' dedi.

'DİĞER ÜLKELERLE SPUTNİK LİGHT AŞISINI PAYLAŞABİLİRİZ'

Rus lider, 'Elimizdeki aşıları paylaşabiliriz, yani takviye dozlar için. Eğer ihtiyaç ve istekleri varsa Avrupa ülkeleri de buna dahil. Sputnik Light aşısını takviye doz olarak kullanmak isteyen ülkelere sevkiyata hazırız. Ülkemizde yeterli miktarda üretim yapıldı, bu nedenle başka ülkelerle paylaşabiliriz' dedi.

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