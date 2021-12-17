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Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Cani adam genç kadına önce dövdü sonra tecavüz etti. Ardından da kızgın yağ ile yaktı. Tüyleri diken diken eden olay Hatay'da yaşandı. Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı.

Ekleme: 17.12.2021 - 11:33 Güncelleme: 17.12.2021 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…
Kan donduran olay 15 Aralık günü akşam saatlerinde Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşandı…

TECAVÜZ EDİP YAĞ DÖKTÜ!

Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu.

Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu.

G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.

Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü.

G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı.

Saldırıyı G.Ç'nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GENÇ KADIN GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. G.Ç., 'Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi.

'BANA HAP İÇİRDİ'

Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi.

Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü' dedi.

Davayı üstlenen Av. Mehtap Sert, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.



CANAVAR TUTUKLANDI!

Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren Resul Erkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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