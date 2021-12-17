Millet İttifakı'nda taht oyunları sürüyor! Aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu destek bulamadı, ABD-Ekrem İmamoğlu görüşmesi ortalığı karıştırdı

AK Parti ve MHP ortaklaşa şekilde sürekli olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin belirlenen tarih olan 2023'te yapılacağını vurgulamasına rağmen, muhalefetin erken seçim çağrıları sürüyor. Özellikle CHP ve İYİ Parti meydanlarda 'erken seçim, hemen seçim' sözleriyle seçim talep ederken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısına henüz bir aday çıkarabilmiş değil.İTTİFAKTAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YOKCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini açıkça belli etse de ittifak ortaklarından beklediği desteği henüz görmedi. Son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 'İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum' dedi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından ittifak ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener ve dün görüşme gerçekleştirdiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' açıklamasına destek gelmedi.Kılıçdaroğlu adaylık sürecinde kendi adını ön plana çıkararak olası rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı denklem dışına itmeyi amaçlıyor. Kılıçdaroğlu, seçim sürecine girildiğinde kurulacak liderler masasında kendi isminin tek seçenek olarak masada kalması için hamle yaparken, ittifak ortakları ise anket sonuçlarını masaya koyarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakıyor. Bu aşamada İYİ Parti kanadından gelen 'Seçilemeyecek kişiyi aday göstermeyeceğiz' çıkışı da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının aşamada İYİ Parti kanadından gelen Seçilemeyecek kişiyi aday göstermeyeceğiz çıkışı da Kılıçdaroğlu nun adaylığının onaylanmadığının bir diğer göstergesi oldu.Bununla beraber Meral Akşener, daha önce yaptığı çıkışlar ve 'Fatih Sultan Mehmet benzetmesiyle' adaylık için tercihinin açıkça İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu gösterdi.KILIÇDAROĞLU ADAYLIK İÇİN HDP'YE GÜVENİYORTüm bu parametrelerin yanında aday olmak için HDP kartını oynayan Kılıçdaroğlu, sınır ötesi tezkereye de hayır diyerek PKK'nın Meclis'teki uzantısına selam çaktı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi hem cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan hem de terör örgütünden takdir topladı.ABD DE İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYORAkşener'le birlikte ABD'de de Erdoğan'ı devirmek için Ekrem İmamoğlu'nu açıkça destekliyor. Bu yıl içerisinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'le 3 kez görüşen ABD Büyükelçisi Satterfield, geçtiğimiz gün de Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.Ankara'da bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmeyen Satterfield'ın 400 kilometre uzakta bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekerken, adaylık sürecinde yaşanan taht oyunlarında ABD'nin tercihini de gözler önüne serdi.KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLESİ NE OLACAK?ABD'nin İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası Millet İttifakı'nda işler karışırken, daha önce 'Belediye başkanları görevlerine devam etmeli, aday olmamalı' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeye karşı ne hamle yapacağı merak konusu oldu.