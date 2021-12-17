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Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Vatandaşlar hava durumu araştırmaları yaparken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu uyarılarını peş peşe yapıyor. Konuyla ilgili bir açıklamada Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik'ten geldi. Hafta başından itibaren sıcaklıkların sıfırın altına ineceğini ve hatta eksi 20 dereceleri görebileceğimize dikkat çeken Çelik İstanbul da dahil olmak üzere iç bölgelerde buzlanma görülmesinin beklendiğini bildirdi. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu açıklamasının detayları...

Ekleme: 17.12.2021 - 13:00 Güncelleme: 17.12.2021 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz
İstanbul başta olmak üzere birçok il için hava sıcaklıklarının düşeceği uyarıları yapılırken bir açıklamada Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik'ten geldi.

Hafta sonu ve gelecek hafta ortasına kadar yurt genelinde kar yağışı ve yağmurun aralıklarla devam edeceğini aktaran Çelik, yağışların Ege kıyılarında cumartesi günü sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve hafta ortasına kadar bu durumun devam edeceğini belirten Çelik, 'Doğu bölgelerindeki sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde ancak pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek.' tahmininde bulundu.

Pazartesi Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geleceğini ifade eden Çelik, bu yağışla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyledi. Çelik, 'Kar yağışı ve karla karışık yağmur pazartesi, salı günü devam edecek. Çarşamba gününe kadar doğu bölgelerimizde yağışlı hava bekliyoruz. Daha sonra yağışlı hava ülkemizi terk edecek. Şu anda batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren iç, batı bölgeler ile doğuda mevsim normallerinin altına düşecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklığında iç ve doğu bölgelerde 3, 4 derecelik düşüş göreceğiz.' değerlendirmesini yaptı.

Özellikle İç Anadolu'nun doğusunda gece sıcaklıklarında sıfırın altında 10, sıfırın altında 12 derecelerin görüleceğini tahmin ettiklerini söyleyen Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

'Çarşambadan itibaren Doğu Anadolu'da -15,-20 dereceleri gece görebiliriz. Buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmakta fayda var.' diyen Çelik, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık düşüşü nedeniyle gecenin ilk saatlerinde İstanbul da dahil olmak üzere iç bölgelerde buzlanma görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Çelik, 'Rüzgarlı ve açık alanlarda da çok durmamak iyi olur. Pazartesinden itibaren, yoğun kar yağışını batı bölgelerde beklemiyoruz. Kuvvetli yağış beklediğimiz bölgeler var.

Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda zaman zaman sağanak kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güney ve doğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarını salıdan itibaren görebiliriz.' diye konuştu.

Çelik, perşembe gününe kadar doğu bölgelerinin yağışlı olduğunu, sonrasında yağışlı sistemin yurdu terk etmesini beklediklerini kaydetti.
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