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Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.

Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha
Ekleme: 17.12.2021 - 13:53 Güncelleme: 17.12.2021 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada:

"Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu
Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi...
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