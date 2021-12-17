Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada:"Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın DuyurusuDöviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi...