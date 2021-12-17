İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, bir düğün salonunda yapılan düğüne katılan Suriye uyruklu davetliler arasında iddiaya göre 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı.BİRBİRLERİNE BIÇAK ÇEKTİLER: 3 YARALIGerginliğin artması sonucu düğün salonundan çıkartılan kişiler, tartışmayı sokakta da sürdürdü. Kısa süre sonra taraflar bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada B.H. (24), M.H. ve V.H. (22), aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIRDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Çok kan kaybettiği belirlenen B.H., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.H.'nin göğüs bölgesinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.SALDIRGAN ARANIYORKavgayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 kişiyi yaralayan şüphelinin H.H. olduğu belirledi. Olaydan sonra kaçan H.H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.