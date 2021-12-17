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İsrail ordusunda skandal iddia: 100 bini aşkın mermi…

Son dönemde sık sık güvenlik açığı haberleriyle gündeme gelen İsrail, bu kez de ordu içinde yaşanan bir hırsızlık olayıyla çalkalanıyor. Acil durum cephaneliğinden 100 binin üzerince mermi çalındığı haberleri İsrail basınında büyük yankı uyandırdı.

İsrail ordusunda skandal iddia: 100 bini aşkın mermi…
Ekleme: 17.12.2021 - 10:48 Güncelleme: 17.12.2021 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
İsrail ordusunda skandal iddia: 100 bini aşkın mermi…
İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde İsrail ordusuna ait acil durum cephaneliğinden 100 binin üzerinde M16 piyade tüfeği mermisinin çalındığı bildirildi.

HIRSIZLIK BİR BUÇUK AY BOYUNCA FARK EDİLMEDİ

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrailli subayların Yukarı Celile'nin Ayn ez-Zeytun bölgesinde orduya ait acil durum cephaneliğine kontrole gittikleri sırada olayın açığa çıktığı belirtildi.

Haberde, subayların, cephanelikten 100 binden fazla M16 piyade tüfeği mermisinin eksik olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Söz konusu mermilerin bir buçuk ay önce çalındığı kaydedilen haberde, İsrailli ilgili makamların konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun polis yetkililerine dayandırdığı haberinde de çalınan mermi sayısının 150 binden fazla olduğu iddia edildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın "tehlikeli ve olağandışı" olduğu belirtilerek, ordunun acil durum hazırlığının zarara uğradığı vurgulandı.

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