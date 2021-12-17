Dün asgari ücretin 5 bin 376 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz

Asgari ücret üzerinden algı operasyonu yaparak, 2022 asgari ücretin 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi belediyelerindeki çalışanlara 4 bin 500 lira ücret vereceğini açıkladı.