Dün asgari ücretin 5 bin 376 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz
Asgari ücret üzerinden algı operasyonu yaparak, 2022 asgari ücretin 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi belediyelerindeki çalışanlara 4 bin 500 lira ücret vereceğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.
CHP lideri, geride kalan gün asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.