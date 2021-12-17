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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasına tepkiler dinmiyor. Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı, 2009’da Kılıçdaroğlu’nun otobüsünde yaşananları paylaştı. Partililerin çarşaflı kadına tükürüp hakaret ettiği görüntüleri, “CHP aynı CHP, unutma” notuyla yayınladı. Partililerin çarşafını çekiştirdiğini Kıymet Özgür'ün CHP üyesi olduğunu ortaya çıkmıştı.

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!
Ekleme: 17.12.2021 - 10:41 Güncelleme: 17.12.2021 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son zamanlarda taktik uygulayarak 'helalleşme' çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğü bir
kez daha gözler önüne serildi.

İKİYÜZLÜ KILIÇDAROĞLU

Sosyal medyada görüntü yayınlayan bir sosyal medya kullancısı, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğünü bir video görüntüsü ile paylaştı.

SEÇİM OTOBÜSÜNE BİNEN ÇARŞAFLI TEYZEYE YAPILANLARI UNUTMA

CHP'nin seçim otobüsünde yaşanan olayın görüntülerini yayınlayan bir sosyal medya kullanıcısı, '2009 CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne binen çarşaflı teyzeye yapılanlar... CHP aynı CHP, unutma!' notunu düşerek hatırlatmada bulundu.



YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER KÜFREDİP ÇARŞAFINI ÇEKİŞTİRDİLER

CHP'liler 2009 yılında seçim otobüsüne binen çarşaflı kadına yapmadıklarını bırakmamıştı. Yüzüne tükürmüşler, küfredip çarşafını çektirmişlerdi. 65 yaşındaki kadına reva görülen bu zulüm o dönemde kameralara yansımıştı.



PROVOKATÖR DEDİLER CHP'Lİ ÇIKTI

Görüntülerde, yaşlı kadını otobüsten indirmek için birbiriyle yarışan CHP'lilerin 'AKP'li bu arkadaşlar, bu AKP'lidir. Bu provokatördür. Bizim Bağcılar'da yaşıyor AKP'li bu. Bu provokatördür' sözleri yer almıştı. Yaşlı kadını aşağılayan CHP'liler olayı görüntülemeye çalışan medya temsilcilerini de tehdit etmişlerdi.



CHP'Lİ ÇIKMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun gezisinde, seçim otobüsünden indirilip tartaklanarak küfür edilen ve sonra da çarşafı zorla açılan yaşlı kadın yılların CHP'lisi çıktı.


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