CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son zamanlarda taktik uygulayarak 'helalleşme' çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğü birkez daha gözler önüne serildi.Sosyal medyada görüntü yayınlayan bir sosyal medya kullancısı, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğünü bir video görüntüsü ile paylaştı.CHP'nin seçim otobüsünde yaşanan olayın görüntülerini yayınlayan bir sosyal medya kullanıcısı, '2009 CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne binen çarşaflı teyzeye yapılanlar... CHP aynı CHP, unutma!' notunu düşerek hatırlatmada bulundu.CHP'liler 2009 yılında seçim otobüsüne binen çarşaflı kadına yapmadıklarını bırakmamıştı. Yüzüne tükürmüşler, küfredip çarşafını çektirmişlerdi. 65 yaşındaki kadına reva görülen bu zulüm o dönemde kameralara yansımıştı.Görüntülerde, yaşlı kadını otobüsten indirmek için birbiriyle yarışan CHP'lilerin 'AKP'li bu arkadaşlar, bu AKP'lidir. Bu provokatördür. Bizim Bağcılar'da yaşıyor AKP'li bu. Bu provokatördür' sözleri yer almıştı. Yaşlı kadını aşağılayan CHP'liler olayı görüntülemeye çalışan medya temsilcilerini de tehdit etmişlerdi.Kılıçdaroğlu'nun gezisinde, seçim otobüsünden indirilip tartaklanarak küfür edilen ve sonra da çarşafı zorla açılan yaşlı kadın yılların CHP'lisi çıktı.