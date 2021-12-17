Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinden yeni detay! Bulunan çene kemiği Azra’ya ait

Antalya ‘da 28 Temmuz’da kaybolduktan 5 gün sonra inşaat mühendisi ve emlakcı Mustafa Murat Ayhan tarafından korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), kayıp olan baş kısmına ait kemik parçalar bulundu. Yapılan DNA testinde çene kemiği parçalarının Azra’ya ait olduğu kesinleşti.

Cinayet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede cinayet zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedini 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.Korkunç cinayetin ardından Ayhan'ın cesedi parçalara ayırarak spor çanta ile Keezaltı ve Varsat bölgelerinde ormanlık alanlara attığı ortaya çıkmıştı. Yapılan aramalarda Azra'nın baş kısmı bulunamamıştı.ÇENE KEMİĞİ PARÇALARI BULUNDUMustafa Murat Ayhan'ın Azra'nın baş kısmını attığı Kepezaltı ormanlık alanda günlerce yapılan aramalarda baş kısmı bulunamamış. Cenaze eksik Osmaniye 'de toprağa verilmişti.Geçtiğimiz günlerde Azra'nın baş kısmının atıldığı bölgede bulunan çene kemiği parçaları adli tıp kurumunda yapılan DNA incelemesinde Azra'ya ait olduğu belirlendi.MEZARINA DEFNEDİLECEKAntalya Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü morgunda tutulan kemik parçaları Osmaniye'ye gönderecek. Burada ailesi tarafından mezarına defnedilecek.Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir caniliktir hala aklımız almıyor. Eşim ve ben sinir krizleri geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.