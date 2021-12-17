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Araç stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu tarafından bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı

Araç stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti!
Ekleme: 17.12.2021 - 11:22 Güncelleme: 17.12.2021 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Araç stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenebilmesine yönelik harekete geçti. Başsavcılık bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

ARAÇ SATIŞLARININ BELGELERİ TALEP EDİLECEK

Soruşturma kapsamında araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerini talep edecek. Satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri, bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletname sorulacak. Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgileri temin edilecek.

Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığı da araştırılacak.

ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokularak satışının yapılması ile devletin uğradığı ÖTV zararının tespiti ile devletin uğradığı zararlarla ilgili kurumlara (Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü vb) çalışmaların yapılması sağlanacak.
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