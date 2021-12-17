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ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm Raporu'nu yayımladı: YPG ve FETÖ skandalı...

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da her ülkeyi tek tek inceleyen "Terörizm Raporu" yayımladı. Raporun Türkiye bölümünde "PKK, DHKP/C ve DEAŞ ile mücadeleye yer verilirken Suriye'de PKK'nın uzantısı olan YPG'nin adı yine yer almadı. Ayrıca FETÖ ile ilgili "ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmez." şeklinde skandala imza atıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm Raporu'nu yayımladı: YPG ve FETÖ skandalı...
Ekleme: 17.12.2021 - 10:25 Güncelleme: 17.12.2021 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm Raporu'nu yayımladı: YPG ve FETÖ skandalı...
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı ve her ülkeyi tek tek inceleyen "Terörizm Raporu" yayımlandı. Raporun Türkiye bölümünde, "PKK, DHKP/C ve deaş gibi terör örgütleriyle mücadele edildiği" belirtilse de yine bir skandala imza atıldı. FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği raporda terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'den ise hiç bahsedilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Terörizm Raporu" yayımladı. Raporda skandal ifadeler yer aldı. FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği raporda PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'den de hiç bahsedilmedi.

Raporda Türkiye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'nun ve Küresel Terörle Mücadele Forumu'nun bir parçası olduğu da hatırlatılan haberde, " İçişleri Bakanlığı'na göre, Türkiye 2015'ten Aralık 2020'ye kadar Türkiye 8.143 kişiyi terörle bağları olduğu şüphesiyle sınır dışı etti; ülkeye giriş yasağı bulunan yaklaşık 100 bin isim var. Kamuya açık kaynaklara göre 2020 sonuna kadar Türkiye 2.343 DEAŞ destekçisi şüphelisini gözaltına aldı; bunların 333'üne karşı yasal işlem başlattı" denildi.

YPG'YE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Raporda PKK'nın faaliyetlerine ve Türkiye'nin kuzey Irak ile kuzey Suriye'de de PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlediğine değiniliyor; ancak Ankara'nın "PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle terör örgütü kabul ettiği" YPG'nin ismi geçmiyor.

SKANDAL FETÖ DETAYI!

FETÖ'ye de değinilen raporda, Fetullah Gülen için "kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür" ifadesi kullanılıyor ve "2016 darbe girişimi sonrası hükümet bu hareketi Fetullah Terör Örgütü - FETÖ olarak tanımladı" deniliyor. Raporda, daha önceki raporlarda da yer alan ve Türkiye'den tepki çeken açıklamaya bir kez daha yer verildi ve "FETO, ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmez." ibaresi kullanıldı.

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